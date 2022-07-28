Москва, , 10:36 — REGNUM Госкорпорация ВЭБ. РФ презентовала топ-10 моногородов, показавших высокий уровень социально-экономического развития в 2021 году.

Награды получили Набережные Челны и Менделеевск Республики Татарстан, Тольятти Самарской области, Губкин Белгородской области, Павловск Воронежской области, Череповец Вологодской области, Тулун Иркутской области, Благовещенск Республики Башкортостан, Невинномысск Ставропольского края и Кировск Мурманской области.

«ВЭБ. РФ гордится каждым городом-победителем, — сказала на пресс-конференции в информационном агентстве ТАСС главный управляющий партнер по городскому развитию ВЭБ. РФ, гендиректор МОНОГОРОДА. РФ Ирина Макиева. — Они проделали большой путь, сделали все возможное, чтобы перешагнуть на новую ступень развития. В этом заслуга городских и региональных управленческих команд, группы институтов развития. Вместе мы поддержали более 60 инвестпроектов, ввели в эксплуатацию порядка 100 инфраструктурных объектов, смогли привлечь более 180 млрд рублей инвестиций в экономику моногородов, создать свыше 28 тыс. новых рабочих мест».

Авторы исследования отметили достижения каждого города.

Набережные Челны попали в число лидеров по качеству и доступности инфраструктуры, здесь отмечается высокий уровень экономической активности населения.

В Благовещенске выросла предпринимательская активность субъектов малого и среднего предпринимательства, опросы горожан показывают высокий уровень доверия к главе города.

Кировск занимает место в группе лидеров по удовлетворенности мерами муниципальной поддержки.

Впрочем, в последние годы Кировск демонстрирует всестороннее развитие и рост. В заполярном городе был построен ледовый дворец «Апатит — Арена», новое здание спортивной школы олимпийского резерва по горнолыжному спорту, уникальный панорамный комплекс «Плато» на вершине горы Айкуайвенчорр. Северный склон горнолыжного курорта «Большой Вудъявр» получил систему искусственного снегообразования, а в аэропорту «Хибины» была реализована комплексная программа развития его инфраструктуры.

Это — результат солидных инвестиций в город со стороны компании «ФосАгро», у которой здесь расположены ключевые активы.

«При поддержке компании «ФосАгро», которая очень внимательно курирует развитие Кировска, каждый год открываются новые и реконструированные социальные объекты, строятся и ремонтируются дороги и тротуары, — рассказывает глава администрации города Кировска Юрий Кузин. — В Кировске активно развивается и сфера туризма. У нас многомиллиардные планы развития, есть целый пул потенциальных инвесторов, глубоко проработанная программа развития».

По словам Кузина, стратегии развития города расписана до 2030 года, и она является частью плана развития Мурманской области «На Севере — жить!», предложенного нынешним губернатором Андреем Чибисом.

«Я уверен, что при поддержке федерального центра, региональных властей, компании «ФосАгро», Фонда развития моногородов, ВЭБа нам вместе удастся воплотить планы в жизнь», — добавляет Кузин.

ФосАгро сотрудничает с администрацией региона уже более 16 лет. Каждый год компания и чиновники подписывают соглашение о социально-экономическом партнерстве, отражающее основные векторы сотрудничества. Такое соглашение было подписано и в 2022 году. На Петербургском экономическом форуме стороны вновь договорились сообща работать в социальной сфере, развивать инфраструктуру спортивно-туристического кластера. Общих объем инвестиций в реализацию соглашения превысит 15 млрд рублей.

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