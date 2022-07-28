Петропавловск-Камчатский, 28 июля, 2022, 10:47 — ИА Регнум. Спустя более чем полтора века стали известны многие из имен героев обороны Петропавловск-Камчатского порта в 1854 году во время Крымской войны. В преддверии 170-летия этого события член Союза писателей России Сергей Вахрин призвал всех неравнодушных откликнуться и принять участие в восстановлении памяти героев сражения против англо-французов.

фрагмент Алексей Петрович Боголюбов. Оборона Петропавловска. 1896

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Удалось не только восстановить имена, но и названия тех мест, откуда были призваны на службу матросы Камчатского флотского экипажа, ставшие ядром обороны Петропавловского порта.

Сотрудниками Российского государственного архива Военно-Морского флота обнаружен полный список 47-го Камчатского флотского экипажа за 1855 год, из которого видно что в обороне участвовали выходцы из разных регионов России.

«Теперь спустя 170 лет мы можем вернуть на историческую Родину героев обороны Петропавловского порта их имена. Хотелось бы, чтобы информация о том, что Камчатка обладает списком участников обороны Петропавловского порта дошла именно до тех людей в регионах, которые занимаются вопросами восстановления и увековечивания памяти своих земляков-воинов. Мы готовы предоставить самую полную информацию по этим регионам, в том числе и выслать копии архивных материалов», — пояснил Сергей Вахрин.

В своём телеграм-канале он сообщил, что обратился с подобной просьбой в военно-исторические общества, в республиканские, краевые, областные, краеведческие музеи. Но откликов пока не было.

«Остается надеяться на лучшее — что отыщутся энтузиасты, которым, как и нам, дороги события обороны Петропавловского порта и те люди, которые отстояли Камчатку и разгромили англо-французов», — написал Вахрин.

Позже он указал, что на просьбу откликнулся Мелеузовский историко-краеведческий музей из Башкирии.

Как сообщало ИА REGNUM, героизмом русских бойцов и без преувеличения чудом далась победа при обороне Петропавловского порта в 1854 году во время Крымской войны. Спустя более чем полтора века стали известны многие из имен героев того сражения. И не только их имена, но и названия тех мест, откуда были призваны на службу Отечества матросы Камчатского флотского экипажа, который стал ядром обороны Петропавловского порта.