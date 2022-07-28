Владивосток, , 10:33 — REGNUM Бизнес Китая участвует в 43 проектах, реализуемых в Приморье, объем инвестиций составляет почти 7 млрд рублей. Это около 46% от всех иностранных инвестиций, поступающих в регион. Возможности дальнейшего укрепления российско-китайских отношений стороны обсудили в ходе пленарного заседания «Перспективы укрепления всестороннего российско-китайского сотрудничества» 28 июля, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

Россия и Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

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Отмечается, что КНР связана с Приморьем давними традициями дружбы и взаимовыгодного сотрудничества.

«Доля Китая во внешней торговле края ежегодно составляет около 50%. Многие китайские бизнесмены успешно реализуют свои инвестиционные проекты, в том числе в рамках режимов Свободного порта Владивосток и территорий опережающего развития», — сказала председатель правительства края Вера Щербина.

Регион уже более 20 лет работает с китайскими коллегами в сферах торговли, туризма, сельского и рыбного хозяйства, образования, научно-исследовательской деятельности. Из-за санкционного давления западных стран сейчас происходит перестроение транспортно-логистических цепочек на восток.

Основные направления для расширения торгово-экономического сотрудничества с Китаем: экологически чистая сельхозпродукция, морепродукты, продукция лесопереработки, а также создание инновационных предприятий по производству спецтехники, комплектующих и запчастей, электроники и бытовой техники, автомобилей с использованием крупноузловой сборки и предприятий по переработке сырья.

В ходе пленарного заседания также был озвучен инвестиционный, экспортный и туристический потенциал Приморья. В свою очередь представители китайских компаний рассказали о своей деятельности на территории России.

Как сообщало ИА REGNUM, в Китае дали добро на перевозку в Амурскую область по новому трансграничному мосту самоходной техники. Ранее российская сторона неоднократно просила предоставить такую возможность.