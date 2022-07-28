Уфа, 28 июля, 2022, 10:34 — ИА Регнум. Уголовное дело после наезда автомобиля на двух пешеходов возбуждено в Уфе. Об этом 28 июля сообщает пресс-служба МВД по Башкирии.

Sabolaslo-Fotodesign Пешеходная «зебра»

По предварительной информации, днем 27 июля автомобиль Nissan Juke, под управлением 28-летней жительницы Уфы, на перекрестке улиц Авроры и С. Перовской, наехал на двух пешеходов. В результате этого дорожно-транспортного происшествия получили не совместимые с жизнью травмы 39-летняя женщина и ее четырехлетний сын.

«Медицинское освидетельствование водителя показало, что в момент ДТП водитель был трезв», — сообщает пресс-служба.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам нарушения правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц.

Отмечается, что на время следствия подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.