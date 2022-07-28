Вашингтон, , 11:25 — REGNUM В Сети опубликован дебютный трейлер боевика «Самаритянин» режиссёра Джулиуса Эйвери. Об этом сообщил портал Collider 27 июля.

Сильвестр Сталлоне в фильме «Самаритянин» режиссёра Джулиуса Эйвери Кадр из трейлера

В представленном ролике зрителям показывают главного персонажа ленты — бывшего супергероя, который после 25-летнего отсутствия вынужден сразиться с давними врагами. Главные роли в фильме исполнили Сильвестр Сталлоне, Пилу Асбек и Джейвон Уолтон.

Напомним, премьера «Самаритянина» намечена на 26 августа 2022 года. Показывать картину будет стриминговый сервис Amazon Prime.

Читайте ранее в этом сюжете: Сериал «На страже пляжа» с Антоном Филипенко выйдет в августе 2022 года