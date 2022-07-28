Вашингтон, 28 июля, 2022, 11:25 — ИА Регнум. В Сети опубликован дебютный трейлер боевика «Самаритянин» режиссёра Джулиуса Эйвери. Об этом сообщил портал Collider 27 июля.

Кадр из трейлера Сильвестр Сталлоне в фильме «Самаритянин» режиссёра Джулиуса Эйвери

В представленном ролике зрителям показывают главного персонажа ленты — бывшего супергероя, который после 25-летнего отсутствия вынужден сразиться с давними врагами. Главные роли в фильме исполнили Сильвестр Сталлоне, Пилу Асбек и Джейвон Уолтон.

Напомним, премьера «Самаритянина» намечена на 26 августа 2022 года. Показывать картину будет стриминговый сервис Amazon Prime.