Барнаул, 28 июля, 2022, 10:32 — ИА Регнум. Пресс-служба УФСБ России по Алтайскому краю 28 июля известила о пресечении незаконной деятельности жителя Барнаула, 1990 г. р., организовавшего торговлю специальными техническими средствами, предназначенными для негласного получения информации без ведома её обладателя.

ФСБ Задержан житель Барнаула за продажу техсредств для негласного получения информации

В мае 2022 года мужчина нашёл потенциального покупателя, которому в последующем продал зарядное устройство для мобильного телефона со скрытой Wi-Fi видеокамерой. Проведённая экспертиза показала, что «товар» относится к специальным техническим средствам для негласного сбора визуальной и акустической информации — то есть является устройством получения информации либо доступа к ней без ведома её обладателя.

При проведении обыска по месту жительства гражданина были обнаружены и изъяты еще несколько комплектов подобных технических средств, которые он также планировал продать.

ФСБ Шпионское оборудование

На основании переданных УФСБ России по Алтайскому краю материалов следственным отделом по Ленинскому району г. Барнаула СУ СК России по Алтайскому краю в отношении гражданина возбуждено уголовное дело по ст. 138.1 УК России («Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации»).

Как сообщало ИА REGNUM, в Югре перед судом предстанет бывший руководитель коммерческой организации, который скрыто следил за подчинёнными с помощью технических средств.

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