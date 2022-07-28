Санкт-Петербург, , 10:45 — REGNUM Тучи сгущаются над Санкт-Петербургом, в предстоящие дни в городе на Неве ожидаются обильные дожди и похолодание. Об этом 28 июля предупредил главный синоптик Северной столицы Александр Колесов.

Зимний дворец. Пасмурный Петербург. Елена Молчанова © ИА REGNUM

По его словам, из-за тыловой части циклона температура воздуха продолжает медленно понижаться. В четверг, 28 июля, в Санкт-Петербурге еще будет за +20 градусов, но в субботу, 30 июля, до +18 градусов при этом пройдут дожди и подует свежий северный ветер.

В свою очередь специалист Центра ФОБОС Михаил Леуса отметил, что 28 июля температурный фон окажется на два-три градуса ниже климатической нормы.

«Пятница будет дождливой и холодной», — подытожил специалист.

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