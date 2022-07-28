* запрещённая в России организация

Киев, , 10:29 — REGNUM Дмитрий Козацкий, пленный из батальона «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), рассказал, зачем российских военнослужащих жестоко убивали на камеру, сообщил 28 июля в своем телеграм-канале военкор Андрей Руденко.

База националистического полка «Азов»* Никита Третьяков © ИА REGNUM

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По словам Козацкого, эту задачу харьковским и киевским нацистам поставили в аппарате президента Украины Владимира Зеленского, а участвовал в этом, среди прочих, известный медиа-представитель киевской власти Алексей Арестович.

Цель состояла в том, чтобы посредством таких публикаций «вызвать волну протеста против отправки военнослужащих для выполнения задач по проведению спецоперации на Украине».