Киев, 28 июля 2022, 10:29 — REGNUM Дмитрий Козацкий, пленный из батальона «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), рассказал, зачем российских военнослужащих жестоко убивали на камеру, сообщил 28 июля в своем телеграм-канале военкор Андрей Руденко.
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По словам Козацкого, эту задачу харьковским и киевским нацистам поставили в аппарате президента Украины Владимира Зеленского, а участвовал в этом, среди прочих, известный медиа-представитель киевской власти Алексей Арестович.
Цель состояла в том, чтобы посредством таких публикаций «вызвать волну протеста против отправки военнослужащих для выполнения задач по проведению спецоперации на Украине».