Рязань, , 10:31 — REGNUM Реставрация Богоявленской церкви и Успенского собора продолжается в Рязанском кремле. С ходом работ накануне знакомилась министр культуры РФ Ольга Любимова, сообщает 28 июля пресс-служба правительства региона.

Рязанский кремль Анна Кумицкая © ИА REGNUM

Оба православных храма являются объектами культурного наследия федерального значения. Реставрация объектов идёт поэтапно за счёт госказны. Обновлённый Рязанский кремль планируют открыть к концу 2023 года. Также в 2023 году в Рязани готовят к сдачи в эксплуатацию Музейного центра историко-архитектурного музея-заповедника.

«Невероятные впечатления от количества объектов и их масштаба. Во всём, что касается Музея и Кремля, нужен комплексный подход и максимальное взаимодействие, потому что эти объекты являются сердцем города и местом притяжения людей самых разных возрастов», — отметила министр.

В целом, в Рязанской области с господдержкой до конца 2024 года завершат работы по сохранению девяти сельских домов культуры, модернизируют порядка 20 детских школ искусств и создадут около 20 модельных библиотек, два виртуально-концертных залов и три кинозала.