Донецк, 28 июля, 2022, 10:28 — ИА Регнум. Вооружённые украинские формирования открыли огонь по Червоногвардейскому району Макеевки. Об этом 28 июля сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Артиллерия ВСУ

В 9:20 нанесён удар с позиций в Авдеевке. По Червоногвардейскому району Макеевки националисты выпустили три снаряда калибра 152 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки территорию Донецкой Народной Республики обстреляли 146 раз.