Тутаев, Ярославская область, , 10:52 — REGNUM В Ярославской области региональное отделение ОНФ просит областные власти помочь с поиском подрядчика для ремонта улицы Толбухина в Тутаеве. Об этом сообщает ярославское отделение Общероссийского народного фронта.

Разбитая дорога на улице Толбухина в Тутаеве vk.com/wall-138 011 695_2750

Улица — часть левобережной дороги из Ярославля в Рыбинск. По словам общественников, сейчас на дороге есть всё для «фигурного вождения автомобиля» из-за сильно разрушенного покрытия. Власти запланировали ремонт в этом году, но пока он не начался.

«Закупка идет, но ни одной заявки пока не поступило. По словам чиновников, это связано с внушительной суммой контракта и серьезными требованиями к подрядной организации. Мы попросили областные власти помочь в поиске подрядчика. Промедление чревато тем, что укладывать асфальт придется в неблагоприятную погоду, из-за чего неизбежно пострадает качество работы», — пояснила руководитель регионального исполкома Народного фронта Оксана Каменецкая.

При этом власти Тутаева смотрят на вопрос с оптимизмом.

«Ранее была смета разработана на 32 миллиона рублей, но в рамках полученного поручения Михаила Евраева — отремонтировать всю дорогу и обязательно предусмотреть вдоль дороги тротуар для пешеходов — была пересмотрена смета и сумму увеличили вдвое. На текущий момент ведётся работа с потенциальными подрядными организациями и идёт плановый приём заявок на участие в аукционе», — сообщил корреспонденту ИА REGNUM директор центра контрактных отношений администрации Тутаевского муниципального района Владимир Пшеничников.

В любом случае, общественники обещают держать вопрос на контроле.