Москва, 7 мая, 2024, 19:10 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поставил задачу повысить рождаемость в РФ, в том числе добиться более частого рождения третьих и последующих детей.

ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко

Об этом говорится в указе «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года», опубликованном на сайте Кремля.

«Установить следующие целевые показатели и задачи, выполнение которых характеризует достижение национальной цели «Сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей, поддержка семьи»: повышение суммарного коэффициента рождаемости до 1,6 к 2030 году и до 1,8 к 2036 году, в том числе ежегодный рост суммарного коэффициента рождаемости третьих и последующих детей», — сказано в документе.

Как передавало ИА Регнум, 29 февраля Путин в послании Федеральному собранию поставил задачу добиться устойчивого роста рождаемости в стране в ближайшие шесть лет. Он обозначил приоритетные задачи в сфере демографии, а также поддержки семей с детьми, которые должны быть выполнены для достижения поставленной цели. По итогам послания глава государства поручил продлить до конца 2030 года предусмотренные законом дополнительные меры господдержки семей с детьми.

В России есть все экономические и иные предпосылки для изменения ситуации с рождаемостью в лучшую сторону, заявила 26 апреля на заседании Совета законодателей спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. В стране может начаться «демографическая весна», подчеркнула она.

25 апреля в приветствии участникам всероссийской демографической конференции «Россия — большая семья больших семей. Многодетность как новая норма» Владимир Путин отметил, что поддержка рождаемости, многодетности и обеспечение достойного качества жизни семей являются приоритетной общенациональной задачей.