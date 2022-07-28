Биробиджан, , 10:32 — REGNUM Мэрия Биробиджана обсуждает с руководством компании-инвестора возможность построить в городе мост через реку Большая Бира. Пока просчитываются все варианты, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 28 июля в пресс-службе администрации столицы ЕАО.

Биробиджан (сс) Rusik_z

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Старый мостовой переход находится в плачевном состоянии. С инвестором обсуждают возможность его реконструкции. Новый мост собираются возводить рядом со старым.

«Имеется потенциальный концессионер, который просчитывает финансовые модели строительства нового моста. Как только эта финансовая модель будет просчитана, этот вариант будет предложен губернатору нашей области Ростиславу Эрнстовичу Гольдштейну», — отметил мэр Биробиджана Максим Семёнов.

По его словам, если строительство будет одобрено главой региона, проект попытаются согласовать с министерством по развитию Дальнего Востока и другими федеральными ведомствами. Ранее идею возвести в Биробиджане новый мост в беседе с Ростиславом Гольдштейном поддержал полномочный представитель президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев.

Как сообщало ИА REGNUM, состояние старого моста вызывает у горожан беспокойство. Его можно было бы отремонтировать, но экономичнее построить рядом новый, заявлял ранее Максим Семёнов. Старый мост он предлагает оставить для пешеходов и сделать его зоной отдыха у реки.