Появился инвестор, готовый построить новый мост через Биру в столице ЕАО
Биробиджан, 28 июля, 2022, 10:32 — ИА Регнум. Мэрия Биробиджана обсуждает с руководством компании-инвестора возможность построить в городе мост через реку Большая Бира. Пока просчитываются все варианты, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 28 июля в пресс-службе администрации столицы ЕАО.
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Старый мостовой переход находится в плачевном состоянии. С инвестором обсуждают возможность его реконструкции. Новый мост собираются возводить рядом со старым.
По его словам, если строительство будет одобрено главой региона, проект попытаются согласовать с министерством по развитию Дальнего Востока и другими федеральными ведомствами. Ранее идею возвести в Биробиджане новый мост в беседе с Ростиславом Гольдштейном поддержал полномочный представитель президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев.
Как сообщало ИА REGNUM, состояние старого моста вызывает у горожан беспокойство. Его можно было бы отремонтировать, но экономичнее построить рядом новый, заявлял ранее Максим Семёнов. Старый мост он предлагает оставить для пешеходов и сделать его зоной отдыха у реки.