Омск, , 10:30 — REGNUM В арбитраж Омской области от публично-правовой компании «Фонд развития территорий» — госфонда, который также занимается проблемами обманутых дольщиков, поступил банкротный иск. Ответчиком по делу выступает жилищно-строительный кооператив «Улица Конева дом 3 корпус 3». Дело к производству ещё не принято, передаёт ИА REGNUM.

Банкротство Иван Шилов © ИА REGNUM

Исковое заявление подано 25 июля 2022 года. Сумма заявленных претензий составила 500 тыс. рублей. Третьи лица в споре — управление Росреестра, межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №12 по Омской области.

Напомним, также в Крыму в июне 2022 года была сделана очередная попытка обанкротить ЖСК «Южный берег», который работает с 2007 года.