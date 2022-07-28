Кишинёв, 28 июля, 2022, 10:26 — ИА Регнум. Ситуация в Молдавии остаётся непредсказуемой из-за продолжения вооружённого конфликта на Украине, поэтому необходимо продлить в республике режим чрезвычайного положения. Об этом заявила на заседании молдавский премьер-министр Наталья Гаврилица.

Privesc.Eu Moldova Наталья Гаврилица

«В условиях ухода парламента в отпуск и сохранения рисков для нашей страны требуется решение по обеспечению в Кишинёве власти со всеми инструментами управления кризисами. Только человек, который хочет, чтобы наша страна была уязвимой, будет голосовать против», — сказала Гаврилица.

Она сообщила, что сегодня, 28 июля, выступит в парламенте республики с предложением сохранить режим ЧП и рассчитывает, что депутаты подержат это единогласно. Правительство предлагает продлить его на 60 суток с 8 августа.

При этом в оппозиции выступают против продления ЧП. Исполнительный секретарь Партии социалистов Молдавии Влад Батрынча ранее заявил, что это нарушает права и свободы граждан. Он также обвинил комиссию по чрезвычайным ситуациям в принятии «противозаконных» решений.

Напомним, ЧП в Молдавии ввели 24 февраля. Режим позволяет правительству страны вводить ограничения на потребление разных видов энергии, а также упрощает процедуру выделения средств из бюджета на незапланированные расходы. Кроме того, работа СМИ находится под дополнительным контролем.