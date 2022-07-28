Чебоксары, , 10:24 — REGNUM В Чебоксарах передано в суд уголовное дело по факту смерти рабочего при строительстве многоквартирного дома в жилищном комплексе «Ривьера». Об этом ИА REGNUM сообщили в следственном управлении СКР по Чувашии.

Стройка Иван Шилов © ИА REGNUM

ЧП произошло вечером 6 апреля 2022 года при строительстве многоэтажки по площади Речников в Чебоксарах: по данным правоохранителей, с 17-го на находившегося внизу рабочего упал этажа лист фанеры. От полученной черепно-мозговой травмы мужчина скончался на месте происшествия.

Под уголовное преследование попал директор подрядной организации, выполнявшей строительные работы.

Следствие полагает, что причиной ЧП стало нарушение организации правил безопасности — в частности, не учтены зоны, в которых возможно воздействие опасных производственных факторов, не установлены защитные ограждения, не приняты меры против случайного падения элементов опалубки.

Отмечается, что обвиняемый дал признательные показания. Также в рамках следствия в качестве доказательств использовались показания свидетелей, строительная документация и заключения судебно-медицинских экспертиз.

Дело расследовалось по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлёкшее по неосторожности смерть человека»). Материалы переданы в Калининский районный суд Чебоксар.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2022 года в Чебоксарах вынесен приговор по факту смерти рабочего при строительстве многоэтажки в центре города. Фигурант уголовного дела получил условный срок.

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