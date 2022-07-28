Элиста, 28 июля, 2022, 10:24 — ИА Регнум. В Элисте водитель легкового автомобиля столкнулся с пассажирским автобусом, курсирующим по городскому маршруту, сообщили ИА REGNUM в республиканском управлении МЧС России.

Pravovoyicentr.ru ДТП

ДТП случилось днём 27 июля в 8-м микрорайоне. В районе дома №64 произошло столкновение легкового автомобиля с пассажирским автобусом. Медицинская помощь была оказана одному пострадавшему.

К ликвидации последствий дорожной аварии были привлечены силы и средства Элистинского пожарно-спасательного гарнизона.