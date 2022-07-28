Рим, 28 июля, 2022, 10:23 — ИА Регнум. Реакция рынков на отставку премьер-министра Италии Марио Драги была панической: акции упали, а в кабинетах правления итальянских фирм воцарилась сумятица, пишет 28 июля Financial Times.

EU2017EE Estonian Presidency Марио Драги

В последние 17 месяцев правительство Драги проводило программу реформ в таких областях, как конкуренция, правосудие и образование. Эти реформы были ключевыми для получения финансирования ЕС в рамках плана по восстановлению страны после пандемии.

Один из предпринимателей в регионе Венето, оплоте правых партий, говорит, что этим партиям в конце концов придется объяснить своему «бизнес-электорату, почему они так резко отвернулись от правительства, которое сохраняло покой на рынках и сдерживало цену заимствований». Владелец малого бизнеса к северу от Милана добавляет: «Сейчас нам нужны субсидии, потолок цен на газ и снижение налогов, а не выборы».

Главный исполнительный директор и основатель управляющей компании Algebris Давиде Серра считает, что единственный способ восстановить доверие бизнеса — это обеспечить выполнение обязательств по реформам в рамках плана восстановления. Он говорит, что инвесторы настороженно отнесутся к любой антиевропейской риторике, которая «станет смертельным ударом для экономики и страны в целом».

«Было бы наивно думать, что инвесторы и рынки не встревожены. Мы играем с огнем», — заявил соруководитель отдела исследований рынка акций в Mediobanca Хавьер Суарес.

Однако не все в Италии настроены пессимистично в отношении перспектив бизнеса. Главный итальянский экономист UniCredit Лоредана Федерико говорит, что государственные инвестиции будут продолжаться, а перспективы рынка труда не внушают опасений.