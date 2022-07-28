Санкт-Петербург, 9 июня, 2004, 17:20 — ИА Регнум. В ИА REGNUM поступил полный текст ежегодного Послания губернатора Санкт-Петербурга, только что озвученного Валентиной Матвиенко в Мариинском дворце.

* Согласно законодательству, ежегодное Послание губернатора Санкт-Петербургу должно было впервые прозвучать в 1998 году. Но за прошедшие годы этого так и не произошло.

На Северо-Западе регулярно ежегодное Послание губернатора звучит в Калининградской и Архангельской областях, а также в республике Карелия, ни разу подобное Послание не озвучивали губернаторы Ленинградской, Новгородской, Вологодской областей и Ненецкого автономного округа. Уважаемые депутаты Законодательного Собрания!

Уважаемые представители органов власти, науки, культуры, деловых кругов, местного самоуправления!

Дорогие петербуржцы!

В соответствии с законодательством Санкт-Петербурга, сегодня я выношу на ваше рассмотрение, на рассмотрение всех жителей нашего города, настоящее Послание. В нем будут изложены стратегические цели и задачи, основные направления государственной политики нашего города на текущий год и среднесрочную перспективу. Ориентиром для нас является Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию, ибо основные цели и задачи Санкт-Петербурга неотделимы от целей и задач России.

Историческая миссия нашего города состоит в том, чтобы стать лидером российской модернизации, центром рождения и реализации инновационных идей, сохранения национального, культурного наследия и интеллектуального потенциала России. Сама наша история - это уникальный пример успешной модернизации. Наш город создавался Петром Великим не просто как новая столица.

С первых лет существования Санкт-Петербург аккумулировал передовой европейский и мировой опыт, был естественным мостом, связывающим Россию с Европой. И сегодня, великое предназначение нашего города - служить для страны образцом обновления, познания нового, полигоном прогрессивных перемен. Я верю, что Петербург будет играть все более весомую роль на всем Евразийском пространстве. Я верю, что в XXI веке наш город вернется в ряды важнейших центров мировой экономики, культуры, науки, образования, инноваций. Период ломки старого уже позади. Мы вошли в новый этап истории России и Санкт-Петербурга. Этап созидательной работы. Организационный период деятельности Губернатора и Правительства города завершен. Мы приступили к четкой и целенаправленной работе по формированию и реализации основных направлений развития Санкт-Петербурга на основе честной оценки состояния дел в нашем городе, объективного определения наших возможностей, наших сильных и слабых сторон и наших ресурсов. И теперь самое главное - соотнести их с потребностями и ожиданиями горожан, определить главные приоритеты.

Сегодняшнее состояние дел в городе, вызовы, перед которыми стоит город.

Последние пять лет экономика Санкт-Петербурга, как и экономика России, в силу объективных причин развивалась динамично. К 2003 году валовой региональный продукт (ВРП) вырос в реальном выражении в полтора раза по сравнению с 1999 годом, а промышленное производство за это же время - в 1,8 раза. Выработка на одного занятого в петербургской промышленности достигла в 2003 году 26,5 тыс. долл. США. Реальные доходы населения за один только прошлый год увеличились на 28,6%, а по сравнению с 1999 годом возросли в 1,8 раза. Эти позитивные тенденции закрепились в 2004 году. За январь-апрель по отношению к первым четырем месяцам 2003 года объем промышленной продукции вырос на 6,9%, подрядные работы в строительстве - на 11,4%. Перевозки грузов увеличились на 4,9%, оборот розничной торговли - на 4,7%, общественного питания - на 10,5%, услуги связи - на 17,7%. Более чем на четверть выросли реальные денежные доходы горожан. На 35,9% увеличился грузооборот Большого порта Санкт-Петербурга. Улучшаются показатели финансовой стабильности и инвестиционной привлекательности. В феврале 2004 года международное агентство "Стандарт энд Пурз" пересмотрело прогноз изменений рейтинга Санкт-Петербурга со "стабильного" на "позитивный". Одновременно был подтвержден долгосрочный кредитный рейтинг города, как стабильный. Необходимо, однако, признать, что несмотря на положительную динамику, достигнутую за последние пять лет, подлинной, глубокой модернизации всех жизненно важных для Санкт-Петербурга отраслей не произошло. Вот почему сегодня мы не вправе сосредоточиться лишь на текущих хозяйственных проблемах, обходя вниманием решение стратегических задач развития города. Острейшие проблемы, препятствующие устойчивому развитию Санкт-Петербурга, вызовы, на которые наш город должен сегодня дать ответ, таковы:

Первое. Существенные масштабы бедности и невысокие доходы основной части населения. Доля петербуржцев с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума в 1 квартале 2004 года составила 22,6% от общей численности горожан. Вопреки известной поговорке, бедность - это порок. Причем порок всего общества.

Второе. Демографический кризис. Несмотря на некоторое увеличение рождаемости и снижение смертности, число умерших превышает число родившихся в 1,9 раза. По предварительной оценке, численность постоянного населения Санкт-Петербурга на 1 апреля 2004 года составила 4 млн 617 тыс. человек. Это на 354 тыс. человек меньше, чем проживало в городе накануне реформ, в конце 1991 года.

Третье. Отсталость городского хозяйства и городской инфраструктуры. Характерными чертами являются: неудовлетворительное состояние, запущенность жилого фонда, неэффективная система управления, дотационность и плохое финансовое положение, монополизм, высокие затраты, отсутствие экономических стимулов снижения издержек при оказании услуг, неразвитость рыночных механизмов и практическое отсутствие конкурентной среды, высокая степень износа основных фондов, неконтролируемые потери энергоресурсов, экономически необоснованная и непрозрачная тарифная политика. Серьезное отставание в развитии городского транспорта. Большой объем ветхого, аварийного, коммунального жилья, многие горожане десятилетиями ждут улучшения своих жилищных условий.

Четвертое. Недостаточно благоприятный предпринимательский климат. Высокие темпы экономического роста не носят устойчивого характера и во многом в последние годы объяснялись посткризисным инфляционным эффектом. На сегодня этот ресурс исчерпан. Финансовое положение немалой части городских предприятий остается неудовлетворительным, а выпускаемая продукция неконкурентоспособна по мировым стандартам. По итогам 1-го квартала текущего года число убыточных предприятий достигло семиста тридцати трех.

Недостаточным является общий объем как отечественных так и иностранных инвестиций, на сегодня он соответствует уровню 1999 года. При этом основная часть зарубежного капитала поступает к нам в виде кредитов. Административные барьеры, мешающие приходу в наш город российских и зарубежных компаний, многолетнее покровительство отдельным фирмам создали нездоровые условия для местного бизнеса, ослабив его конкурентоспособность.

И последняя по порядку, но не по важности проблема - слабость институтов гражданского общества, неразвитость системы цивилизованных отношений между властью, бизнесом и обществом. Нарастание нерешенных проблем привело к тому, что Санкт-Петербург стал уступать по показателям конкурентоспособности не только Москве, но и ряду других российских регионов. Зримые последствия многолетнего игнорирования этих вызовов - заторы на дорогах, грязь в подъездах и дворах, уплотнительная застройка, сложная экологическая ситуация, сбои в работе предприятий. Все это тормозит развитие города и снижает качество жизни петербуржцев. Именно на эти вызовы следует дать ответ. Именно на решении этих проблем должны быть сконцентрированы все ресурсы и силы городского сообщества, как в текущем году, так в среднесрочной перспективе. Успех во многом будет зависеть от скоординированных действий исполнительной и законодательной власти, органов местного самоуправления. Мы в равной степени несем ответственность перед городом и горожанами. Для повышения эффективности управления городом нам предстоит вместе работать над совершенствованием и развитием законодательной базы, более оперативно принимать нужные городу законы.

Мне приятно отметить, что за последние семь месяцев отношения между исполнительной и законодательной ветвями власти нашего города значительно улучшились. На смену противостоянию, взаимным претензиям и непониманию пришло конструктивное сотрудничество. Я вам благодарна за это. И не поддавайтесь тем, кому на руку раздор и противостояние, кто подталкивает Законодательное Собрание выстраиваться во фронду, тем, кто в первую очередь озабочен личными интересами, а не интересами города и горожан, тем, кому так легче "ловить рыбку в мутной воде".

Мы с вами вместе добились того, что ушло противостояние между нами, городом и Федеральным центром, Смольным и Полномочным Представительством Президента. В городе спокойная рабочая обстановка. Так легче заниматься делом, политическая и общественная стабильность делает Петербург более привлекательным для бизнеса и инвесторов. Но сегодня мы лишь в начале пути. Нам предстоит четко разграничить функции исполнительной, законодательной власти, местного самоуправления. Любое сковывание инициативы Правительства города, связывание ему рук не позволит оперативно решать проблемы, снизит эффективность и отдачу от нашей работы. Мы готовы отвечать за принимаемые решения в сфере своей ответственности перед горожанами и Законодательным Собранием. Надеюсь на ваше понимание и дальнейшее конструктивное сотрудничество.

Вместе мы сможем все.

Итак, главные цели и что предстоит сделать для их достижения.

Остановлюсь на средствах и механизмах достижения наших главных целей на среднесрочную перспективу.

Для реализации важнейшей цели - сокращения масштабов бедности, мы планируем осуществить следующие меры.

Вывести всех, без исключения, горожан из-за черты бедности, чтобы ни один человек не получал зарплату, пенсию ниже прожиточного минимума.

Уже в этом году мы начали реализовывать эту Программу.

К концу года в городе не будет ни одного бюджетника, получающего зарплату ниже прожиточного минимума (а это около 3-х тысяч рублей). В итоге зарплата 242 тысяч человек (учителей, работников здравоохранения и культуры) будет повышена в среднем на 1800 рублей. Замечу, что Санкт-Петербург стал первым регионом, который пошел на столь радикальный шаг в поддержке своих бюджетников.

Одновременно введены городские доплаты до прожиточного минимума неработающим пенсионерам, инвалидам, получающим пенсии ниже этого уровня. На будущий год мы охватим все возрастные категории. Такую же задачу в этом году мы должны решить по увеличению официально начисляемой заработной платы работникам внебюджетного, негосударственного сектора экономики города.

Наемный работник - не крепостной своего работодателя! Мы зафиксируем норму о минимальном размере оплаты труда в Трехстороннем соглашении между Правительством Санкт-Петербурга, профсоюзами и работодателями, обеспечим принятие закона Санкт-Петербурга "О минимальном размере заработной платы" и выйдем с соответствующей законодательной инициативой в Государственную Думу Российской Федерации. Кроме мер, связанных с повышением размера заработных плат, пенсий и пособий, планируется значительно усилить работу по социальной реабилитации и созданию рабочих мест для социально незащищенных групп петербуржцев. Это поможет решить многие проблемы инвалидов, пенсионеров, выпускников детских домов, лиц, освобожденных из мест лишения свободы.

Правительством уже принято постановление, предусматривающее создание и квотирование рабочих мест для инвалидов. Количество таких рабочих мест должно достигнуть в среднесрочной перспективе 20 тысяч единиц.

В борьбе с бедностью главным принципов для нас будет адресность и целевой характер социальной помощи. Как известно, значительную часть льгот уже в ближайшее время на федеральном уровне планируется перевести в денежную форму. Учитывая, что по этому вопросу у горожан возникло обоснованное беспокойство, хочу выразить свою принципиальную позицию. Чуть меньше трети жителей Санкт-Петербурга являются получателями пенсий льгот и пособий. В первую очередь - это пожилые люди, ветераны Великой Отечественной войны, блокадники, труженики тыла и инвалиды. Защита их интересов является приоритетной задачей власти. Вот почему к замене льгот денежными пособиями мы подходим очень осторожно. Первое и обязательное условие - денежная компенсация должна покрывать объем льгот. Переход на новую форму предоставления льгот не должен ни в коем случае привести к снижению уровня социальной защищенности людей. Именно эту позицию я отстаиваю в ходе работы над проектом закона с федеральными министерствами и ведомствами.

В ближайшее время Правительство города примет постановления: "О политике Санкт-Петербурга в области социальной защиты населения" и "О перечне гарантированных Правительством Санкт-Петербурга социальных услуг, предоставляемых гражданам пожилого возраста и инвалидам государственными учреждениями социального обслуживания".

Вместе с тем мы должны понимать, что системная борьба с бедностью возможна лишь при создании условий для решительного роста доходов горожан. Для этого нам предстоит принять меры для появления большого числа новых высокооплачиваемых рабочих мест. В свою очередь это потребует роста инвестиционной активности, развития интеллектуального потенциала и достижения высокого качества трудовых ресурсов. Чтобы обеспечить уровень жизни петербуржцев, сравнимый с минимальными европейскими стандартами, успешно решать накопившиеся проблемы городского хозяйства, необходимо в первую очередь ускорить темпы экономического роста. Мы должны выполнить задачу, поставленную в Послании Президента России - увеличить в 2 раза к 2010 году валовой региональный продукт, удвоить объем экономики города.

Столь сложная задача может быть решена за счет:

1. Реальной поддержки промышленных предприятий, выпускающих конкурентоспособную продукцию, в том числе ВПК по загрузке государственными заказами, зарубежными контрактами. Уже в этом году при содействии Правительства города рядом предприятий были подписаны соглашения с железными дорогами на изготовление оборудования в достаточно крупных объемах. Аналогичный вариант прорабатывается с Газпромом. При содействии Администрации были обеспечены зерном мукомольные предприятия, соответственно хлебопекарные - мукой, что позволило сдержать бесконтрольный рост цен на хлеб. Администрация будет всячески содействовать продвижению товаров, услуг предприятий на российский и международный рынки. Бесспорно, полезной была организованная Администрацией поездка в азиатские государства СНГ с очень емким рынком энергомашиностроительной продукции, сельскохозяйственной и другой техники. А главное - создавать условия для перевода промышленных предприятий на инновационный путь развития, модернизацию производства, внедрения высоких технологий, выпуска наукоемкой продукции. Для этого у нас есть все условия. Санкт-Петербург сохранил высокий, а подчас уникальный, научный, производственный потенциал, свою конкурентоспособность в этой сфере. Мы будем всячески поддерживать расширение инновационных центров, создание технопарков, наукограда в Петергофе.

2. Привлечение масштабных инвестиций в экономику города. Ключ к решению задачи один - создать благоприятный инвестиционный климат, снизить уровень предпринимательских рисков. Другого не дано. Правительством уже принят ряд конкретных мер по разбюрократизации, упрощению и сокращению сроков инвестиционных согласований, максимальному приближению к практике единого окна. Мы пойдем этим путем твердо и последовательно, по принципу: меньше риторики, больше дела. При этом мы не будем уподобляться отдельным регионам, предоставляющим инвесторам все больше и больше всевозможных льгот. Льготное налогообложение - только в исключительных случаях и в первую очередь при инвестировании в основной капитал. Для этого уже разработан проект закона "О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга "О налоговых льготах". Самое главное, самое принципиальное - создать внятные, прозрачные, предсказуемые правила игры, равные для всех. В этом ключе принят новый порядок горзаказа, осуществляется переход на конкурсные процедуры выделения земельных участков и зданий под реконструкцию. И в то же время здесь надо избегать крайностей и формализма. Как известно, истина, доведенная до абсолюта, превращается в абсурд. У Администрации должно оставаться право заключать специальные соглашения со стратегическими партнерами в интересах города. Иначе как привлекать в Петербург крупных инвесторов, вертикально интегрированные компании национального масштаба? Отрадно, что и Уставный Суд города и Законодательное Собрание в соответствующем законе признали такое право за Правительством Санкт-Петербурга. Именно как прецедент стратегического партнерства следует рассматривать соглашение с Лукойлом, обеспечивающее городу не только крупный объем инвестиций - более 100 млн. долларов, но и существенное пополнение городского бюджета до 2,4 млрд рублей к 2007 году.

3. Обеспечение доступности для бизнеса основных топливно-энергетических и иных ресурсов.

Во-первых, квалифицированных кадров (главным образом это рабочий, средний технических и младший инженерный персонал). Такая программа Правительством уже готовится.

Во-вторых, инженерно подготовленных территорий.

В-третьих, топливно-энергетических ресурсов и дополнительных возможностей по утилизации отходов.

В этом году Правительством подписаны Соглашения с Газпромом, РАО ЕЭС, которые должны обеспечить надежное газо- и электро-снабжение города и предусматривающие выделение дополнительных объемов. Но не менее важно обеспечить широкое, я бы сказала - тотальное, внедрение ресурсосберегающих технологий. Потребление воды, газа, тепла в нашем городе почти в 2 раза выше среднеевропейских показателей. Для обеспечения хозяйственного комплекса города территориальными ресурсами необходимо как непосредственное вовлечение в оборот новых земель, так и перераспределение части земли, которая занята существующими производствами, но может быть высвобождена при их модернизации. Для стимулирования предприятий к рациональному использованию земли будут внесены коррективы в параметры земельного налога и методику расчета арендной платы за землю. Без сомнения, будет усилена функция города, как европейских ворот России. Следует ускорить темпы интеграции Санкт-Петербурга в мировую экономическую систему. Выгодное геополитическое положение и огромный внутренний потенциал развития служат для этого хорошим подспорьем.

Уже сегодня город обладает самым мощным морским портом в восточной части Балтики. Сейчас разрабатывается программа его дальнейшего развития. Речь идет об углублении и расширении морского фарватера, строительстве и реконструкции причальных сооружений и складских терминалов. Это позволит значительно увеличить возможности порта по перевалке грузов. Программа развития Большого порта Санкт-Петербурга поддержана на федеральном уровне.

Важной составной частью экономики города должен стать туризм. Для этого потребуется динамично развивать инфраструктуру, строить больше гостиниц, особенно 3х-4х звездочных.

В ближайшее время Правительством будет принята соответствующая Программа. В проработке находится инвестиционный проект по строительству нового паромно-пассажирского комплекса на Васильевском острове. С его вводом город сможет принимать крупные пассажирские круизные суда. Это значительно расширит возможности по увеличению масштабов туризма, удовлетворения колоссального интереса к городу, и как следствие - пополнения городской казны. Приоритетной задачей мы считаем всемерную поддержку малого и среднего бизнеса, создание среднего класса в обществе.

Малый сектор экономики Санкт-Петербурга уже сегодня выполняет свою социально-экономическую функцию. На его счету свыше 25 процентов дохода городского бюджета, его доля в валовом региональном продукте составляет почти треть, а главное - в малом предпринимательстве работает почти половина всего трудоспособного населения города, Именно здесь могут решаться ключевые проблемы экономики: насыщение рынка продовольственными и промышленными товарами, развитие свободной конкуренции в сфере производства товаров и услуг, в торговле и на транспорте. Сегодня в Санкт -Петербурге есть отрасли, например бытовое обслуживание, которые полностью находятся в секторе малого предпринимательства. В этой ситуации мы не можем, просто не имеем права, рассматривать малый бизнес как второстепенный придаток городской экономики, а предпринимателей, работающих в этом секторе, как бизнесменов второго сорта.

Действительно, в последние годы малое предпринимательство в Санкт-Петербурге развивалось достаточно динамично. По числу малых предприятий на 1000 жителей мы превосходим все регионы России и успешно соревнуемся с Москвой, однако, это не заслуга органов власти города. Скорее наоборот. Малый бизнес, при том огромном административном давлении, которому он подвергается, жив и развивается только потому, что он прочно поселился в теневом секторе экономики. А это уже - прямое упущение власти или, если хотите, стратегическая ошибка.

Сегодня мы вынуждены констатировать, что вся ранее сложившаяся система государственной поддержки малого предпринимательства в Санкт-Петербурге требует коренной перестройки, а значит и средств на ее развитие.

Между тем, на государственную поддержку малого предпринимательства в 2004 году выделено всего 20 миллионов рублей.

Уверена, необходимо пересмотреть сам принцип финансирования государственной поддержки малого бизнеса, направлять бюджетные средства не на проведение отдельных городских мероприятий, а на поддержку самих предпринимателей и отдельных секторов малой экономики. Государственная поддержка будет оказываться только тем предпринимателям, которые ведут прозрачный бизнес, выплачивают полновесную заработную плату, честно платят налоги.

При Губернаторе создан Совет по малому и среднему предпринимательству, принята согласованная Программа действий. Сделан первый шаг - приняты поправки к закону "О едином налоге на вмененный доход", разработанные Правительством совместно с депутатами Законодательного Собрания, создающие более благоприятные условия для развития малого предпринимательства в нашем городе. Месяц назад мы открыли единственный пока в России Единый центр регистрации налогоплательщиков. В полной мере реализован принцип единого окна. Любой предприниматель, который захочет открыть свое дело теперь без всяких бюрократических проволочек может получить разрешение через 5 дней после подачи заявки.

Политика в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

О проблемах я уже сказала, теперь о путях выхода из кризисного состояния. К 2004 году сложилась ситуация, при которой дальнейшее развитие жилищно-коммунального хозяйства возможно лишь на основе его коренного реформирования. Правительством утверждена соответствующая концепция. Цель всех преобразований в системе управления жилищным хозяйством Санкт-Петербурга ясна и понятна: повысить качество предоставляемых услуг, решительно улучшить условия жизни людей. Для нас это не лозунг, а цель. Для ее достижения требуется реализация целого комплекса мероприятий по следующим основным направлениям:

- повышение эффективности системы управления жилищным хозяйством, эффективности и прозрачности финансовой политики.

До конца года мы реформируем жилищные агентства;

- формирование конкурентной среды;

- оптимизация расходов в жилищно-коммунальном хозяйстве, стимулирование энерго- и ресурсосбережения;

- повышение эффективности социальной политики, повсеместный переход к адресной поддержке населения с внедрением персонифицированных счетов на основе "Карты горожанина";

- утверждение четких стандартов по всем видам оказываемых услуг;

- привлечение населения к управлению объектами жилищного фонда путем стимулирования создания объединений собственников жилья и общественных объединений граждан (домовых комитетов).

Мы энергично работаем над созданием нормативной правовой базы, которая станет фундаментом для последующих преобразований практически во всех отраслях городского хозяйства в 2005-2007 годах и на период до 2010 года.

Необходимо переходить к прямым договорным отношениям между потребителем и организациями, оказывающими услуги. А для этого нужно в каждом доме создать товарищества собственников жилья, образовать юридическое лицо, открыть лицевые счета каждого дома. Только в этом случае сами граждане смогут самостоятельно выбирать альтернативные обслуживающие организации по параметрам цена-качество, только в этом случае в данной сфере сможет развиваться конкуренция и рыночные отношения, уйдет в прошлое монополизм и диктат жилищной системы. Конкуренция - единственное лекарство от монополизма.

Для того, чтобы рынок оказания коммунальных услуг развивался, нужны экономически обоснованные тарифы. И я благодарю депутатов Законодательного Собрания за поддержку законов по утверждению новых тарифов. Теперь важно добиться качественного улучшения обслуживания жилого фонда в соответствии со стандартами, утвержденными Правительством, привести в порядок кровли, подвалы, фасады, парадные, благоустроить дворы. Но и сами горожане должны беречь свое и государственное имущество. Мы обязаны вместе сделать все, чтобы остановить бытовой вандализм, который уже приобрел угрожающие масштабы. Ежедневно выводятся из строя лифты, выбиваются стекла и двери, уничтожаются почтовые ящики, крушатся парадные. Никакая власть ничего не сделает, если горожане не станут нашими союзниками, не осознают свою личную ответственность за свой город, двор, дом. Каждый петербуржец с малых лет должен воспитываться настоящим патриотом Великого города.

Мне довелось прочесть сочинения петербургских школьников, победивших в конкурсе "Мой город в XXI веке". Особенно запомнилось эссе восьмиклассника, который написал: "Мне хочется верить, что XXI век для моего города - это век просвещенного разума, век гражданского соучастия в его судьбе, век великой ответственности за каждый камень, каждый дом, каждое деревце, что есть в городе". И ключевые слова здесь - гражданское соучастие.

Масштаб того, что предстоит сделать в сфере городского хозяйства, трудно переоценить. Работы - непочатый край. Главное - двигаться вперед комплексно, системно, с четко выверенным алгоритмом действий.

Приоритетной задачей мы считаем модернизацию и развитие инженерных сетей и головных источников, внедрение новых энергоэффективных и ресурсо-сберегающих технологий, обеспечение учета потребления.

В 2005-2007 году намечено увеличить капитальные вложения в модернизацию и реконструкцию объектов инженерной инфраструктуры, в строительство новых головных источников в среднем в 3 раза. Это будет нашим важнейшим приоритетом на ближайшие годы.

Правительством Санкт-Петербурга разработаны и уже внедряются программы развития систем водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения и газификации Санкт-Петербурга, готовится программа реконструкции и нового строительства объектов энергетики и инженерной инфраструктуры в зоне деятельности ОАО "Ленэнерго". Это позволит активизировать новое строительство на инженерно-подготовленных территориях, в районах планируемой жилой застройки, способствовать решению проблем присоединения новых потребителей к сетям и источникам. Для успешного развития городского хозяйства необходимо создать инвестиционно привлекательные условия для представителей крупного, среднего и малого бизнеса в этой сфере. Большинство проектов модернизации жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры, транспортной сферы потенциально являются коммерчески выгодными, но непривлекательность комплекса городского хозяйства для частных инвестиций связана, в том числе, с отсутствием эффективных и прозрачных процедур формирования тарифов.

Финансовое оздоровление отраслей городского хозяйства требует развития отношений частно-государственного партнерства и активного привлечения инвестиций, что могло бы кардинально изменить финансовое положение отрасли.

Уже в 2004 году подписаны:

- трехстороннее соглашение между Санкт-Петербургом, РАО ЕЭС и ОАО Ленэнерго о реформировании энергетического комплекса ОАО Ленэнерго;

- соглашение о стратегическом сотрудничестве Санкт-Петербурга с ОАО Газпром;

- соглашение о сотрудничестве между Санкт-Петербургом, РАО ЕЭС и ОАО Внешторгбанк в сфере реализации проекта теплоснабжения Северо-Западной части Санкт-Петербурга.

Стратегическое партнерство Санкт-Петербурга с организациями крупного бизнеса направлено на обеспечение надежности энергоснабжения города, снижение издержек и развитие инженерно-энергетического комплекса города. В ходе исполнения данных соглашений уже в 2004 году началась реализация крупных инвестиционных проектов по газификации Курортного района Санкт-Петербурга, модернизации и реконструкции системы теплоснабжения Петроградского административного района. К 2006 году планируется завершить инвестиционный проект по обеспечению теплоснабжения Северо-Западной части Санкт-Петербурга. Для снижения бюджетных издержек и повышения качества управления сетевыми активами энерго- и ресурсоснабжающих организаций Санкт-Петербурга будут созданы общегородские тепло и электросетевые компании, единая городская энергосбытовая компания.

Режим жесткой экономии и контроля за качеством и количеством предоставляемых услуг является источником привлечения дополнительных средств на капитальный ремонт и реконструкцию объектов городского хозяйства, запуска долгосрочных инвестиционных проектов. Необходимо повсеместное внедрение приборов учета.

В процессе реформирования городского хозяйства будет существенно изменена роль органов местного самоуправления, прежде всего в сфере содержания территории и благоустройства. Изменятся направления финансовых потоков и объемы средств, ответственность органов МСУ, избираемых населением и находящихся ближе всего к потребителям услуг в сфере городского хозяйства.

Решение транспортной проблемы требует масштабного видения города как единого социально-пространственного комплекса. Основные изменения в сфере пассажирского транспорта в 2004-2005 году коснутся инвентаризации и оптимизации маршрутной сети, обновления подвижного состава, достижения разумного баланса между социальными и коммерческими перевозками населения.

Уже в 2004 году, за счет дополнительных доходов бюджета запланировано приобретение около 300 автобусов и 50 трамваев, которые предназначены для обслуживания социальных маршрутов.

За счет внутренних резервов транспортных предприятий на социальные маршруты дополнительно выведено более 100 автобусов.

Начиная с 2005 года, мы планируем перейти от субсидирования парков к городскому заказу транспортных перевозок. Конкурсы на перевозку пассажиров транспортом общего пользования будут организованы по принципу "зональных" лотов, с объединением в один лот социальных и коммерческих маршрутов.

Организован бесплатный проезд в дневное время по будним дням на коммерческих маршрутах ветеранов войны, инвалидов войны и жителей, награжденных медалью "За оборону Ленинграда". Переведены в разряд городских, с соответствующим снижением тарифов, автобусные маршруты, соединяющие города-спутники.

Принята программа по развитию трамвайной маршрутной сети, трамвайных парков на 2005-2007 годы. Трамвай, как самый экологически чистый и добавлю - как самый петербургский вид транспорта, должен остаться в городе.

До конца июня 2004 года будет восстановлено долгожданное движение между станциями метро "Лесная" и "Площадь мужества". В первом квартале 2005 года должна быть введена в эксплуатацию станция правобережной линии "Комендантский проспект", в 2006 году - станция "Парнасская". Необходимо более быстрыми темпами строить новые линии метро. Ежегодно на эти цели требуется выделять не менее 3 млрд рублей.

Добиться комфортных условий жизни для горожан невозможно без создания благоприятной экологической обстановки.

Признаем, что недопустимо мало внимания мы уделяли до сих пор сохранению чистоты атмосферного воздуха, водных бассейнов Невы и Финского залива, сбору, переработке и утилизации бытовых и иных отходов. Вода и воздух в нашем городе должны быть чистыми, от этого зависит наше с вами здоровье и здоровье будущих поколений. Для сокращения выбросов и снижения уровня загрязнения воздушной среды (более 80% загрязнений в атмосферу Санкт-Петербурга поступает от автотранспорта) необходимо продолжить строительство транспортных развязок, развивать систему управления дорожным движением, выводить грузовой транспорт из центра города. В этих целях принято постановление Правительства Санкт-Петербурга "О реализации комплексной схемы организации дорожного движения в Санкт-Петербурге"

Нами разработан комплекс мероприятий по созданию системы обращения с отходами производства и потребления. Это позволит уже в 2005 году обеспечить полный учет образователей отходов, создать электронную систему контроля за перевозчиками мусора, избавить город от несанкционированных свалок, отладить систему приема вторичного сырья, что, в конечном итоге, позволит улучшить экологическую обстановку в городе, навести чистоту и порядок на городских территориях. Мы должны вернуть славу нашему городу самого чистого города в России. Уже сейчас горожане отмечают улучшение ситуации с уборкой города.

Очень важным является сокращение сброса неочищенных стоков. Программа строительства очистных сооружений, которую сейчас реализует "Водоканал", позволит обеспечить к 2006 году очистку более 80% сточных вод, а к 2008 году выйти на 100% очистку, превратив Санкт-Петербург в полностью канализованный и очищаемый мегаполис.

Для ликвидации дефицита питьевой воды и повышения ее качества в 2005 году необходимо приступить к строительству новых блоков сооружений на Южной и Северной водопроводных станциях с одновременным внедрением новых более эффективных методов обеззараживания воды, перевести города Сестрорецк, Петродворец, Ломоносов и Красное Село в основном на собственные источники водоснабжения. Для повышения надежности подачи воды и сохранения ее качества в процессе транспортировки необходима реконструкция не менее 50 км водопроводных сетей в год и установка повысительных насосов в домах повышенной этажности.

Санкт-Петербург имеет особый статус крупнейшего мегаполиса на Северо-Западе России. Основные направления развития его дорожного хозяйства на 2004-2008 годы определяются совместными решениями Правительства Санкт-Петербурга и Правительства Российской Федерации, закрепленными в Соглашении между Министерством транспорта РФ и Правительством города "О взаимодействии в сфере безопасного функционирования и устойчивого развития транспортного комплекса Санкт-Петербурга" подписанном в ноябре 2003 года.

Ключевыми задачами на предстоящий период являются: ввод к 2008 году первой очереди кольцевой автодороги, как главного структурообразующего элемента в формировании качественного новой схемы магистральных дорог, строительство отсутствующих участков центральной дуговой магистрали с созданием "второго" транспортного кольца, реконструкция и строительство ряда набережных и дорог непрерывного движения вокруг исторического центра, формирование радиальных связей из центра к кольцевой дороге с выходом на автомобильные дороги федерального значения. Приоритетной будет задача строительства западного скоростного диаметра. Это позволит решить проблему гармоничного и пропорционального перераспределения транспортных потоков по уличной дорожной сети, создать эффективную и современную систему управления дорожным движением, максимально упорядочить транспортную ситуацию, максимально приблизив ее по уровню управления к западным аналогам.

Для человека нет ничего важнее среды обитания. Это чистая лестница и горячие батареи зимой, убранный двор и благоустроенный сквер, чистая вода и исправленный лифт, дорога без колдобин и вовремя приходящий автобус. Мы так решительно и радикально взялись за сферу ЖКХ и городского транспорта, потому что отчетливо понимаем: ни о европейских стандартах качества жизни, ни о социальном оптимизме людей и мечтать не приходиться до тех пор, пока среда обитания не станет по-настоящему комфортной.

Градостроительная политика.

Ее основой, как и в целом основой развития города, должен стать Генеральный план. Наша задача - завершить его формирование в текущем году. Этот важнейший документ не должен быть кулуарным продуктом одной, пусть даже очень профессиональной группы специалистов. Он должен стать предметом общественных дискуссий с участием широкого круга горожан, обязательно пройти рассмотрение в Законодательном Собрании. По итогам будут учтены все конструктивные, разумные предложения. Только тогда мы будем иметь осмысленную градостроительную политику в нашем уникальном городе, навсегда уйдем, наконец, от пресловутой уплотнительной застройки. В одночасье, как нам бы хотелось, мы не можем решить эту проблему. Мы не можем остановить строительство жилья, в котором очень нуждается город. Мы должны пережить переходный этап до подготовки новых территорий под строительство. Администрация возьмет на себя систематизацию и обеспечение прозрачности всех процедур в сфере строительства, а также ответственность за наращивание его объемов. В частности, к 2007-208 году мы должны достичь показателя ввода жилья в размере 3 млн кв м.

Но прежде необходимо решить целый ряд неотложных проблем. В первую очередь - обеспечить равный доступ строительных компаний к земельным участкам. Конечно, основным видом торгов являются торги по полному пакету. Но процесс подготовки полного пакета длителен. Именно поэтому мы приняли постановление Правительства о привлечении бизнес-структур на конкурсной основе к подготовке документации, что должно заметно активизировать процесс торгов.

Далее - будет ускорена подготовка новых обеспеченных территорий для массового жилищного строительства, строительство головных источников для наращивания мощностей по электроэнергии, теплу, воде. Принято решение направлять на цели развития инфраструктуры не менее 70 % средств, собранных от застройщиков. Для развёртывания по-настоящему масштабного строительства, комплексного освоения больших территорий, в городе по-прежнему дефицит крупных инвестиций. Мы практически исчерпали внутренние инвестиционные резервы и столкнулись с острой необходимостью привлекать внешние инвестиционные ресурсы других регионов и стран. В день города мы заложили камень на месте строительства нового жилого квартала с привлечением инвестиций московской инвестиционной компании в рамках проекта по расселению пятиэтажек в 18-м квартале Фрунзенского района. В работе находится проект комплексного освоения участка почти в 300 гектар в Красносельском районе группой китайских инвесторов. Объем инвестиций китайской стороны в этот проект может составить порядка 1 млрд. долларов.

Политика в сфере обеспечения жильем.

Вы хорошо знаете, что это одна из самых острых, я бы сказала - генетических проблем для Петербурга. Очередь практически не движется с 70-х годов Нас по-прежнему именуют "коммунальной столицей России". А сколько ветхого, аварийного жилья?

Сегодня мы должны честно признать, что живем в рыночной экономике и гарантий бесплатного предоставления жилья всем нуждающимся дать уже невозможно. В Законодательное собрание внесен проект закона "О содействии гражданам в улучшении жилищных условий в Санкт-Петербурге", который подразумевает разделение существующей очереди (на добровольной основе) на тех, кому полагается бесплатное жилье и тех, кому будет оказана помощь в софинансировании из городского бюджета с привлечением собственных средств очередников. Я прошу депутатов в первоочередном порядке принять этот закон на весенней сессии.

Правительство приняло постановление "О порядке выделения субсидий гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий (т.е. очередникам), в соответствии с которым размер субсидий может составлять до 40 % стоимости жилья.

Сегодня ясно, что ни старо-советские подходы, ни романтические рыночные мечтания не помогут решить проблему. Мы берем на вооружение два принципа: прагматизм и справедливость. Справедливость и прагматизм. Те, кто не в силах платить, получит в порядке очереди социальное жилье. Тем, кто способен платить лишь частично, город поможет с финансированием. Тот, кто может платить должен покупать жилье сам. Город дает этим людям шанс. Шанс - это ипотечный кредит.

Ипотека - ключ в собственную квартиру для среднего класса, для молодых семей. Вдумайтесь: за 2001-2003 годы в городе было выдано всего лишь 400 кредитов, что недопустимо мало для такого крупного города. Без реальной ипотеки все разговоры о поддержке среднего класса являются не более чем политической риторикой. Вот почему мы без промедления создали ипотечное агентство, подписали Соглашение с аналогичным федеральным агентством. Заключили соглашения с 24-мя ведущими банками, работающими в городе, которые взяли на себя конкретные обязательства по количеству, условиям и срокам выдачи кредитов. Сроки, кстати, 10-15 лет. До конца года по нашим расчетам должно быть выдано 1500 кредитов на покупку жилья на сумму до 1-го млрд. рублей. В первую очередь - очередники, бюджетники, молодые семьи.

Политика в сфере здравоохранения.

Состояние здоровья горожан, особенно детей, не может не вызывать серьезной тревоги. Мы стоим перед жесткой необходимостью повысить качество и доступность бесплатного медицинского обслуживания, остановить рост социально опасных болезней (туберкулеза, СПИДа, алкоголизма, наркомании). Только на программу Анти-СПИД дополнительно в 2004 году выделено из городского бюджета 80 млн рублей.

Мы должны определить приоритеты нашей политики в области здравоохранения, перенести акцент на профилактику заболеваний, оказание первичной медицинской помощи, усиление роли амбулаторно-поликлинического звена. Без инвентаризации отрасли и выявления фактов нерационального использования ресурсов невозможно навести порядок в сфере здравоохранения.

Сегодня Правительство города готовит концепцию развития здравоохранения Санкт-Петербурга до 2010 года. Стратегия развития отрасли предполагает:

- осуществить реструктуризацию лечебно-профилактических учреждений, отказаться от содержания полуразрушившихся больниц и поликлиник, полноценно использовать потенциал федеральных клиник, находящихся на территории города, продолжить реформу первичного звена с внедрением общих врачебных практик;

- реформировать систему государственной аптечной сети, создать аптечные пункты в поликлиниках, внедрить персонифицированный автоматизированный учет выписки и отпуска льготных медикаментов;

- обеспечить приоритетное развитие таких направлений здравоохранения, как помощь матерям и детям, гериатрия, профилактика и лечение социально-значимых заболеваний;

- создать систему действенной социальной защиты медицинских работников;

- обеспечить активную пропаганду здорового образа жизни и профилактики заболеваний в средствах массовой информации;

- активнее развивать добровольное медицинское страхование.

Доступность медицинской помощи каждому петербуржцу, вне зависимости от его социального положения и уровня доходов, полноценное обеспечение лекарствами льготных категорий граждан и людей с тяжелыми заболеваниями - таковы приоритеты политики Правительства в области здравоохранения. С этой целью мы приступили к разработке регионального стандарта медицинских услуг.

Политика в сфере науки и культуры.

Основные направления развития научной сферы, а также инновационной деятельности в науке и образовании города сформулированы и утверждены постановлением Правительства Санкт-Петербурга в апреле 2004 года на период 2004 - 2007 годы. При Правительстве города создан научно-технический совет, который призван решать задачи анализа и прогнозирования развития науки.

Научная сфера Санкт-Петербурга представляет собой уникальное сочетание четырехсот научных организаций, имеющих государственный статус, отраслевых и вузовских организаций, а также государственных научных центров. Это беспрецедентный потенциал. Он позволяет, при точных шагах власти, динамично переводить экономику Санкт-Петербурга на инновационный путь развития, повышать конкурентоспособность товаропроизводителей, внедрять современные, наукоемкие технологии.

Решение экономических проблем и рост уровня жизни не дадут полноценного эффекта, если не будет успехов в повышении общего уровня культуры, если не будут укрепляться духовные устои, нравственные нормы, традиционные для нашего города.

Бездуховность и падение нравов делают неустойчивыми и уязвимыми самые богатые в материальном отношении страны. Поэтому одним из важнейших направлений развития города должна стать поддержка традиционных семейных ценностей, морально-этических и культурных норм.

Конечно же, нельзя оставить в стороне повышение общей бытовой культуры горожан. Того, что во все времена считалось принадлежностью истинного петербуржца, неподражаемым петербургским стилем жизни. Но проблему умов и душ, проблему воспитания не решить декретом власти. Только все мы вместе - и депутаты, и деятели культуры, и общественный совет, и наши уважаемые почетные граждане - все мы, кому дороги петербургские традиции, репутация города и само слово "петербуржец" можем изменить общественные нравы.

По отношению к культуре Правительство Санкт-Петербурга не может быть и не будет сторонним наблюдателем. Петербургская культура, искусство явили России и миру столько шедевров, что по праву стали национальным достоянием. Прямая обязанность власти - обеспечить необходимые условия для сохранения и приумножения нашего культурного богатства. Серьезные финансово-экономические и материально-технические проблемы последних лет сдерживали развитие культурной индустрии, лишали поддержки перспективные проекты. Мы должны переломить эту тенденцию. И мы будем этого добиваться, создавая условия для реализации крупных инвестиционных проектов в театральной, музейной, литературной, художественной сферах, расширения гастрольно-выставочной и фестивальной деятельности. Будет разработана программа поддержки библиотек. Учреждения культуры должны перемещаться из центра города в спальные районы, места массового отдыха граждан.

Я прекрасно понимаю, что задачи такого масштаба невозможно решить одними только усилиями органов власти. Я возлагаю большие надежды на сотрудничество с организациями и учреждениями культуры и искусства, творческими союзами, общественным Советом.

Политика в сфере физической культуры и спорта.

6 апреля 2004 года Правительство Санкт-Петербурга утвердило "Программу развития физической культуры и спорта в Санкт-Петербурге на 2004-2006 годы". Цель этой программы - комплексное решение проблем развития физической культуры и спорта, укрепление здоровья граждан, приобщение различных групп петербуржцев, в первую очередь детей, к систематическим занятиям физкультурой и спортом.

Финансирование программы будет осуществляться за счет средств бюджета Санкт-Петербурга, выделяемых ежегодно в период с 2004 - 2006 годы, а также за счет внебюджетных средств. Общей объем финансирования Программы за счет средств бюджета Санкт-Петербурга составляет более 2 млрд. рублей. Спорт должен быть доступен всем, независимо от уровня доходов.

Политика в сфере безопасности.

Термин "криминальная столица" в отношении Санкт-Петербурга развенчан и ушел в небытие. Статистика свидетельствует, что уровень преступности в нашем городе ниже, чем в среднем по стране. Четко и слаженно работают правоохранительные органы в дни проведения массовых общегородских мероприятий и праздников. Активизация работы милиции, прокуратуры привела в последние месяцы к раскрытию ряда резонансных преступлений.

Но в повседневной жизни горожан у гостей нашего города, в том числе иностранных, не стало меньше тревог, связанных с личной безопасностью, угонами автотранспорта, безнаказанностью мошенников, наркотической угрозой, уличной преступностью. Переломить ситуацию Правительство намерено путем проведения последовательной политики укрепления правоохранительных органов.

Принятыми в этом году Постановлениями Правительства Санкт-Петербурга сотрудникам патрульно-постовой службы милиции установлена ежемесячная доплата в размере до 60% от окладов денежного содержания, а сотрудникам отдельного полка конвойной службы милиции - в размере до 70% от окладов денежного содержания. Оказывается материальная помощь семьям сотрудников правоохранительных органов направляемых в Чечню. На улицах города устанавливается система оперативного оповещения отделов милиции. Строятся стационарные и мобильные милицейские посты, ремонтируются и переоснащаются пункты охраны общественного порядка. Максимально приблизить эти подразделения милиции к людям, проинформировать об этом каждый дом, каждый подъезд, возродить народные дружины, поднять роль участковых уполномоченных милиции мы сможем только вместе - городская и районная исполнительная власть, депутаты Законодательного Собрания и местного самоуправления. Ваша деятельная поддержка, уважаемые депутаты, необходима и в борьбе с наркоугрозой. Рамки целевой программы, разработанной еще в 2001 году, сегодня уже тесны. Предлагаю Законодательному Собранию совместно с Правительством города разработать стратегический план "Санкт-Петербург - территория, свободная от наркотиков". В нем должны быть не только изложены задачи, но предельно конкретно обозначены инструменты и сроки их решения.

Консолидируя усилия, действуя системно, мы сможем добиться существенного перелома в борьбе с преступностью.

Развитие структур власти и местного самоуправления.

Нам вместе с вами, уважаемые депутаты, предстоит серьезно поработать над совершенствованием работы органов власти всех уровней. Уверена, что административная реформа, проводимая на федеральном уровне, должна иметь свое продолжение и в региональном звене управления.

Нельзя создать конкурентоспособную экономику в условиях слабости и неэффективности государственных и муниципальных структур управления. Качество принимаемых управленческих решений должно быть поднято на новый уровень. А это, в свою очередь, означает переход к стратегическому планированию развития города. Уменьшение затрат на управление городом и качественное повышение его эффективности возможно в ходе формирования и утверждения реестра государственных функций, а также городских стандартов и нормативов. Необходимо четко зафиксировать и обеспечить последующее безусловное выполнение обязательств структур власти перед петербуржцами. Необходимо наладить постоянное информирование общественности о деятельности органов власти. Будет продолжена практика привлечения предпринимателей, научных, общественных и политических объединений к обсуждению важнейших решений и программных документов.

Мы расширим спектр взаимодействия и координацию совместных действий с федеральными структурами и органами власти нашего соседа - Ленинградской области, Важное значение Правительство Санкт-Петербурга придает предстоящему реформированию системы местного самоуправления. Требуется максимально приблизить муниципальные структуры к петербуржцам, их проблемам и заботам, одновременно с расширением ответственности и дееспособности этих структур укрепить их финансовую базу. Должны быть и будут созданы механизмы передачи отдельных государственных полномочий на местный уровень с передачей необходимых ресурсов. Но при этом, уважаемые депутаты муниципальных образований, все мы должны твердо понимать: разграничение полномочий означает и разграничение ответственности. Никакая другая власть не соприкасается так близко с повседневными заботами людей, их бытовыми проблемами, их средой обитания. Вот почему именно от вас впрямую зависит, насколько быстро намеченные реформы будут приносить результат, будь то создание товариществ собственников жилья, народных дружин или социальной поддержки ветеранов, которая начинается с вашего внимания к каждой просьбе пожилого или одинокого человека, с вашей чуткости. Самостоятельность и ответственность местного самоуправления - один из базовых европейских стандартов.

Значительно ускорить развитие города могут, без сомнения полномочия по выполнению международных и общегосударственных, федеральных функций. Сегодня есть все возможности для расширения масштабов этой деятельности. Санкт-Петербург должен стать местом, где готовятся и принимаются международные политические и экономические решения.

Гражданское общество.

Я придаю особую важность развитию равноправного партнерства между властью, деловыми кругами, политическими и гражданскими организациями.

Необходимо четко понимать, что органы власти, бизнес, общественность - все вместе отвечают перед жителями города. Бизнес создает рабочие места, платит налоги. Органы власти регулируют ключевые аспекты жизнедеятельности: деловой климат, подготовку кадров, развитие транспорта, территории, жилищного хозяйства и инфраструктуры. Гражданские и политические организации контролируют действия власти и бизнеса, генерируют новые идеи, выражая интересы социальных, профессиональных групп и всех жителей города.

Успешный опыт модернизации различных стран мира показывает, что любое общество устойчиво и жизнеспособно, когда все его ключевые субъекты самодостаточны. И власть, и бизнес, и гражданское общество могут быть действенными, ответственными и продуктивными только в условиях свободы. Свободы политической, свободы экономической, свободы духовной. Президент России Владимир Владимирович Путин в Послании Федеральному Собранию прямо заявил, что не может быть благосостояния, модернизации, высоких стандартов качества жизни в условиях несвободы. Европейские стандарты качества жизни - это одновременно и европейские стандарты гражданского общества.

На протяжении последних лет, велась оживленная дискуссия: по какому пути должен развиваться наш город. Как крупный транспортно-торговый центр, как банковская "столица", как промышленных город или как мегаполис международного туризма. Считаю, что эта дискуссия носит во многом надуманный схоластический характер. Все крупнейшие города мира развиваются как многофункциональные центры, и Петербург в этом смысле не является исключением.

Перспективы развития Санкт-Петербурга во многом будут определяться тенденциями развития мирового сообщества, процессами, происходящими в экономике, социальной сфере и политической системе Российской Федерации. Но какой бы благоприятной или сложной не была внешняя по отношению к Санкт-Петербургу среда, решающее значение будет иметь то, насколько организованно и эффективно построена система власти города, функционируют его предприятия и организации, трудятся, учатся и отдыхают его жители - петербуржцы. Наша основа - опора на собственные силы.

Санкт-Петербург не обладает ценными природными ресурсами. Главное наше богатство - это огромный потенциал развития, сформированный в сферах научно-инновационной деятельности, образования, культуры, промышленности, строительства, транспорта. Это уникальные памятники архитектуры, дворцово-парковые ансамбли, опыт и знания, накопленные предшествующими поколениями жителей города. Это интеллект, ответственность и достоинство самих петербуржцев.

В следующем году мы будем отмечать 60-летие Победы в Великой Отечественной войне. Наш город ценой миллионов жизней внес неоценимый по своему значению вклад в Победу над фашизмом. Великий подвиг ленинградцев навсегда вошел в историю как образец высочайшего мужества, несокрушимой воли и силы духа. Беспримерный героизм жителей города не позволил фашистам ступить на святую ленинградскую землю. Положа руку на сердце, откровенно скажу, что мы в неоплатном долгу перед ветеранами, ковавшими Победу в суровые годы войны. И это не формальное высказывание. Важно окружить их большим вниманием и заботой, помочь справиться с материальными проблемами и бытовыми неурядицами. Только так мы сможем связать непрерывной нитью преемственности славные боевые, трудовые и культурные традиции ленинградцев с днем сегодняшним, с новым поколением жителей города.

Сегодня, в прекрасную пору белых ночей, которая традиционно совпадает со школьными экзаменами, я хочу обратиться к молодежи Санкт-Петербурга. Для вас начинается взрослая жизнь. Вам предстоит принимать самостоятельные решения и нести за них ответственность. Хочу пожелать вам быть достойными тех, кто основывал и строил город, способствовал его расцвету и величию. Тех, кто защищал его от врага в годы блокады и восстанавливал в послевоенный период, не щадя себя, думая о будущем. А значит - о вас.

Уважаемые депутаты Законодательного Собрания!

Уважаемые коллеги!

Можно сказать, что сегодня мы даем старт бюджетному процессу 2005 года. Настоящим Посланием вношу на рассмотрение депутатского корпуса следующие проектируемые параметры городского бюджета на 2005 год, которые определены перспективным финансовым планом:

- доходы - 101 млрд. 71 млн. рублей;

- расходы - 105 млрд. 19 млн. рублей;

- дефицит - 3 млрд. 948 млн. рублей.

Основные приоритеты бюджетной политики на 2005 год:

- рост расходов на оплату труда работников бюджетной сферы;

- доплаты пенсионерам;

- значительное увеличение бюджета развития (капитальных расходов).

В соответствии с утвержденным перспективным финансовым планом мы рассчитываем за 4 года в 2 раза увеличить доходную часть бюджета с 75 млрд. рублей в 2003 году до почти 140 млрд. рублей в 2007 году. При этом мы не планируем увеличивать фискальную нагрузку на экономику, в основе роста доходов городской казны лежит:

- расширение налогооблагаемой базы за счет увеличения ВРП;

- более эффективное управление городской собственностью и имуществом;

- вывод из "тени" части нерегистрируемого сектора экономики, увеличение легальных доходов населения;

- улучшение администрирования доходов, повышение собираемости налогов.

В сфере государственных финансов уже осуществляется переход от управления бюджетными затратами к управлению результатами.

В текущем году исполнительные органы власти Санкт-Петербурга планируют разработать и внести в Законодательное Собрание 46 законопроектов. Среди них такие основополагающие документы, как: о промышленной политике, об управлении и распоряжении имуществом, об охране объектов культурного наследия, общая часть правил землепользования и застройки. Практика предыдущих лет, когда Законодательное Собрание работало по своему плану законотворчества, а Администрация - по своему, должна уйти в прошлое. Для координации наших усилий предлагаю согласовать совместный план законотворческих работ и приступить к его реализации.

Хочу обратиться с этой трибуны к сотрудникам федеральных структур, расположенных в Санкт-Петербурге. Наш город - не обычный субъект Российской Федерации. Северная столица - достояние всей России, всего человечества. Это накладывает на вас особую ответственность при принятии решений.

Уже сегодня город способен взять на себя выполнение ряда федеральных функций. Соответствующие обязательства могут быть оформлены путем заключения с федеральными структурами соглашений о делегировании Санкт-Петербургу дополнительных полномочий. Такая постановка вопроса нашла поддержку у Президента России на последнем заседании Государственного Совета.

Завершая свое послание, хочу обратиться к петербуржцам.

Правительство поставило перед собой амбициозную цель - превратить Петербург в город с европейскими стандартами жизни. Мы прямо говорим о том, что создание условий, базы для достижения таких стандартов - это наше обязательство перед городом и его жителями. Европейские стандарты качества - это и время ожидания автобуса на остановке, это и время приезда машины скорой помощи. Это разумное число учеников в классе, а больных - в больничной палате. Это доступность для инвалидов музеев и городского транспорта. Это доход не ниже прожиточного минимума для самых незащищенных категорий горожан. Это возможность работать и зарабатывать для всех, кто хочет зависеть не от государства, а от себя. Это просто достойная жизнь.

К такой цели не придти в одночасье. Но мы будем шаг за шагом продвигаться к ней. Мы не допустим, чтобы годы нашей работы стали временем упущенных возможностей. Мы будем проводить активную, наступательную политику в интересах всех горожан, в ваших интересах. Мы рассчитываем на вашу поддержку, ваше деятельное участие в обновлении всех сторон жизни города, вашу гражданскую инициативу, вашу солидарную ответственность за то, каким быть Санкт-Петербургу уже сегодня и завтра.

Спасибо за внимание.