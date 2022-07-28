Донецк, 28 июля, 2022, 10:21 — ИА Регнум. Украинские боевики обстреляли из «Градов» Куйбышевский район Донецка, сообщили 28 июля в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 09:25 (совпадает с мск) — н. п. Водяное — г. Донецк (Куйбышевский район): выпущено 10 ракет из РСЗО БМ-21 «Град», — говорится в телеграм-канале представительства.

Как сообщало ИА REGNUM, украинские боевики за сутки выпустили по территории Донецкой Народной Республики более 840 единиц различных боеприпасов.

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