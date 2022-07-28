Барнаул, 28 июля, 2022, 10:19 — ИА Регнум. Вузы Алтайского края не заинтересовали абитуриентов из ЛНР и ДНР на предмет учёбы на бюджетных местах. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, в Алтайском государственном (АлтГУ) и Аграрном университетах (АГАУ) таковые заявления о приёме не подавали.

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«Были определены вузы, куда дети с Донбасса могли поступать по квотам. АГАУ в этот список не попал. То есть, у нас нет дополнительных мест для таких абитуриентов. И никто не подал документы из них даже на общих основаниях.

Но также по 10% мест по каждому направлению подготовки выделено для детей военнослужащих, участвующих в СВО на Донбассе. Вот одна девушка такая подала документы», — пояснили в пресс-службе АГАУ.

В АлтГУ тоже подтвердили, что заявлений от данных категорий абитуриентов не получали.

Напомним, в мае 2022 было установлено, что абитуриенты из ЛНР и ДНР могут поступить в российские университеты по квоте Правительства РФ для обучения иностранных граждан, которая на предстоящий учебный год увеличена на 5 тысяч и составляет 23 тысячи мест.

Также президентским указом в российских вузах установлены специальные квоты приема на программы бакалавриата и специалитета для абитуриентов, чьи родители принимают участие в спецоперации. Квота составит 10% от общего количества бюджетных мест, распределенных каждому конкретному вузу.

В 2022 году поступающие по результатам ЕГЭ должны были подать документы до 25 июля, а поступающие по результатам вступительных испытаний — до 11 июля.