Новокузнецк, Кемеровская область, 28 июля, 2022, 10:20 — ИА Регнум. В Новокузнецке с 1 августа будет отменён пересадочный тариф. Об этом сообщил мэр города Сергей Кузнецов.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Общественный транспорт

«Принято решение отказаться от применения пересадочного тарифа в пользу проездных билетов, обеспечивающих пассажиров правом бесплатной пересадки на всех видах пассажирского транспорта», — написал он в своём телеграм-канале.

По данным управления по транспорту и связи администрации Новокузнецка, стоимость проездного абонемента для школьников и учащихся составляет 700 рублей, для пенсионеров — 600 рублей, для остальных категорий пассажиров — 1250 рублей.

Напомним, что в мае 2022 года в новокузнецком общественном транспорте внедрили систему безлимитных проездных билетов. Предусмотрены безлимитные проездные на сутки, неделю или месяц.