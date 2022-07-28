Красногорск, , 10:18 — REGNUM Порядка 32 тысяч беженцев из республик Донбасса и с Украины находятся на данный момент на территории Московской области. Об этом 28 июля рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв в эфире радио Sputnik.

Беженцы из Донбасса Василий Иванов © ИА REGNUM

«Порядка 32 тысяч человек (беженцев из Донбасса и с освобождённых территорий Украины — ред.) находятся сегодня на территории Подмосковья», — сказал он.

При этом Воробьёв уточнил, что полторы тысячи человек из этого числа на сегодняшний день находятся в пунктах временного размещения и добавил, что часть вынужденных переселенцев уже начала работать, снимать жильё и осваиваться в регионе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что украинские боевики за сутки выпустили по территории Донецкой Народной Республики более 840 единиц различных боеприпасов.