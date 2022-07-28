Краснодар, 28 июля 2022, 10:17 — REGNUM Временный запрет на полёты в три аэропорта Краснодарского края продлён решением Росавиации до 5 августа. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе 28 июля.
При этом аэропорт Сочи продолжает штатно принимать и отправлять рейсы.
Как сообщало ИА REGNUM, режим ограничения полётов введён с 24 февраля для 11 российских аэропортов — это аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.