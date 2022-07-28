Уфа, 28 июля, 2022, 10:26 — ИА Регнум. Предостережение о недопустимости срыва сроков ремонта Затонского шоссе объявил подрядной организации прокурор Башкирии Игорь Пантюшин. Об этом 28 июля сообщает пресс-служба республиканского надзорного ведомства.

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Сообщается, что прокурор республики проверил ход ремонта Затонского шоссе, которое является основным выездным путем из города Уфы. Ремонтные работы на этом объекте ведутся в рамках реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Отмечается, что работы должны быть завершены до конца третьего квартала 2022 года, общая протяженность данного шоссе составляет 8,5 км.

«В целях недопущения срыва сроков Пантюшин объявил руководителю генерального подрядчика предостережение о недопустимости нарушения законодательства. Ситуация находится на контроле прокуратуры», — сообщает пресс-служба.