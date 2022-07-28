Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край, , 10:15 — REGNUM В Хабаровском крае пойдут под суд 36-летний житель Комсомольска-на-Амуре и два его соучастника, которых обвиняют в убийстве, разбое, мошенничестве, покушении на грабеж и укрывательство особо тяжкого преступления, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры региона.

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По версии следствия, в октябре 2018 года обвиняемый, зная, что у женщины, которой он сдавал комнату, есть деньги от продажи квартиры, напал на неё, используя браслет от наручников, нанося удар рукой по голове, требовал передать их ему. Получив от потерпевшей решительный отказ, опасаясь быть привлеченным к уголовной ответственности, он с места преступления скрылся.

Он же, в ноябре 2019 года, испытывая личную неприязнь к супругу своей сожительницы, застрелил его в лесном массиве в Комсомольском районе.

В дальнейшем, в феврале 2020 года с привлечением своего знакомого, внешне похожего на убитого, по паспорту потерпевшего оформил на него кредитную карту, с которой впоследствии они сняли свыше 200 тыс. рублей.

В этот же день в магазине офисной техники на убитого оформили в кредит два сотовых телефона на общую сумму около 100 тыс. рублей.

41-летний подельник в ходе следствия заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, в результате которого получены доказательства причастности его знакомого к ещё одному убийству. Фигурант рассказал, что в июне 2020 года по просьбе обвиняемого закопал труп убитого жителя Комсомольска-на-Амуре. Установлено, что обвиняемый совместно с другим знакомым под вымышленным предлогом вывезли жертву в лесополосу, где забрали у него 150 рублей и сотовый телефон стоимостью около 7 тыс. рублей. Затем 36-летний фигурант двумя выстрелами из огнестрельного оружия в область головы и тела убил потерпевшего.

Уголовное дело в отношении основного обвиняемого и соучастника разбойного нападения направлено в Хабаровский краевой суд. Основным обвиняемым заявлено ходатайство о рассмотрении дела судом с участием присяжных заседателей. В отношении 41-летнего фигуранта дело будет направлено для рассмотрения в Центральный районный суд Комсомольска-на-Амуре.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровске утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 35-летнего предпринимателя, который обвиняется в убийстве и угоне автомобиля.