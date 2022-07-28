Волгодонск, Ростовская область, , 10:16 — REGNUM Слесарь погиб на территории Ростовской атомной электростанции в Волгодонске. Трагедия случилась днём 27 июля в производственном помещении энергоблока №4. Об этом сообщает пресс-служба АО «Атомэнергоремонт».

АЭС Иван Шилов © ИА REGNUM

«В 14:43 в производственном помещении энергоблока №4 Ростовской АЭС был обнаружен слесарь 4-го разряда «Волгодонскатомэнергоремонта». Были проведены реанимационные действия, но спасти работника не удалось», — сказано в сообщении.

В ходе проверки будут установлены все обстоятельства случившегося.

С 17 июля энергоблок №4 Ростовской АЭС остановлен для планово-предупредительного ремонта, который продлится в течение 43 дней.