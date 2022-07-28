Штат Луизиана, США, , 10:13 — REGNUM Рэп-исполнитель JayDaYoungan (Джавориус Тайкис Скотт) скончался после получения огнестрельных ранений в Луизиане (США). Об этом сообщил портал Complex 28 июля.

Рэпер JayDaYoungan Кадр из видеоинтервью

На момент гибели музыканту было 24 года. Также уточняется, что в результате стрельбы был ранен родственник JayDaYoungan, однако в настоящий момент он находится в стабильном состоянии в госпитале.

Напомним, JayDaYoungan начал музыкальную деятельность в 2017 году, опубликовав в интернете дебютный микстейп под названием Ruffwayy. Позднее выпустил ряд коммерчески успешных песен, среди которых 23 Island, Elimination и Opps.

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