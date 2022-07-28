Тбилиси, , 10:11 — REGNUM В Национальном банке Грузии (НГБ) для надлежащего исполнения мер по соблюдению антироссийских санкций было создано новое отделение, которое занимается мониторингом транзакций. Об этом в ходе брифинга сообщил руководитель Нацбанка Грузии Коба Гвенетадзе.

Шлагбаум Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Это позволяет нам не допускать того, чтобы обход санкций происходил с использованием нашей финансовой системы», — заявил Гвенетадзе.

По его словам, в новом отделении, созданном при Департаменте по борьбе с отмыванием денег, работает пять человек, что свидетельствует о «серьёзном» отношении к данному вопросу. При этом в Нацбанке стараются сделать так, чтобы антироссийские санкции не коснулись «рядовых граждан» Грузии.

Стоит отметить, что оппозиционные лидеры в Грузии регулярно обвиняют правительство страны в содействии российской стороне в обходе санкций. Кроме того, с подобными обвинениями выступают представители киевского режима. В грузинском правительстве данные заявления опровергают и указывают, что они бездоказательны.

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