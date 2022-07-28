Мурманск, , 10:10 — REGNUM Прокуратура Мурманской области подала в суд на океанариум. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе надзорного ведомства, что организация не обеспечила надлежащее содержание и уход за животными.

Приморский океанариум zspk.gov.ru

«В настоящее время организацией не исполнены требования федерального законодательства, направленные на обеспечение надлежащего содержания и ухода за животными. С 1 января текущего года осуществление данной деятельности без лицензии не допускается», — пояснили в надзорном ведомстве Заполярья.

Ранее прокуратурой Ленинского административного округа по данному факту в адрес руководителя ООО «Арктиксервис — Мурманский океанариум» было внесено представление об устранении нарушений закона, однако условия содержания животных не были изменены.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, представления в мурманском океанариуме прекратились с 1 января 2022 года — учреждение не получило лицензию на работу из-за несоответствия помещений новым требованиям законодательства. Реконструкцию здания океанариума планируют начать в 2023 году, а животных на это время собираются разместить в московском зоопарке.