Филадельфия, США, , 10:09 — REGNUM Клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Филадельфия Сиксерс» подписал новый контракт с защитником Джеймсом Харденом. Об этом 28 июля сообщает пресс-служба команды.

Джеймс Харден Keith Allison

«Это то место, где я хочу быть и побеждать, у нас есть все возможности для достижения этой цели», — сказал Харден. Детали контракта не разглашаются.

Напомним, 10 февраля Харден стал игроком «Филадельфии» в результате обмена из «Бруклин Нетс». До этого он выступал за «Оклахому» и «Хьюстон». В составе сборной США он становился победителем Олимпиады-2012 и чемпионата мира — 2014.