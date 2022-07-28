* талибов — запрещённая в России организация

Кабул, 28 июля, 2022, 10:09 — ИА Регнум. В кишлаках Дахан Заре и Даште Бала уезда Фархар афганской провинции Тахар произошло боестолкновение между силами Фронта национального сопротивления Афганистана и талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом сообщает газета «8 Собх».

Иван Шилов ИА REGNUM Афганистан

Согласно источникам, бой начался около часа ночи 28 июля с атаки сил Фронта сопротивления на позиции талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), и продолжается до сих пор.

Информации о потерях пока не поступало.

Атака совершена на фоне того, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ), несмотря на крупномасштабное наступление, не смогли подавить силы Фронта национального фронта сопротивления в провинции Баглан.