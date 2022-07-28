Воронеж, 28 июля, 2022, 10:09 — ИА Регнум. Временный запрет на полёты в международный аэропорт «Воронеж» продлён до 03:45 мск 5 августа, об этом 28 июля сообщила Росавиация.

Марина Каширская ИА REGNUM Аэропорт «Воронеж»

В целом режим ограничения полётов затрагивает 11 российских аэропортов — это аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. Остальные аэропорты, уточнили в Росавиации, работают штатно.

Как сообщало ИА REGNUM, режим временного ограничения полётов для аэропортов юга и центра России действует с 24 февраля.