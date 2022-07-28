Москва, , 10:07 — REGNUM В российских школах появятся учебники, соответствующие новым Федеральным государственным образовательным стандартам (ФГОС), сообщили 28 июля в пресс-службе Минпросвещения РФ.

Учебник русского языка Советский плакат, 1959 г.

В министерстве рассказали, что новые учебники конкретизируют изучение предмета.

По итогам заседания научно-методического совета по учебникам, для включения в федеральный перечень были рекомендованы 327 учебников, проинформировали в ведомстве. Среди них — по родным языкам и для обучения детей с ОВЗ.