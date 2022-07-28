Кудрово, Ленинградская область, 28 июля, 2022, 10:08 — ИА Регнум. Власти Ленинградской области заключили с «АБЗ-Дорстрой» контракт на строительство развязки между густонасёленным городом Кудрово и Мурманским шоссе. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом сообщили 28 июля в пресс-службе областной администрации.

t. me/lenobladminka Вид на Кудрово и Мурманское шоссе с высоты.

Речь идет о строительстве нового выезда в молодой город, и подъезда к будущему транспортно-пересадочному узлу со станицей Петербургского метрополитена.

«Сначала дорожники продолжат Центральную улицу к шоссе, а потом реконструируют действующий путепровод, который ведёт в сторону МЕГИ», — уточнили в пресс-службе добавив, что в процессе стройки область изымет в госсобственность почти 21 гектар земли.

Отметим, развязка — первый объект, который будет строится в рамках механизма федеральных инфраструктурных кредитов на 11 млрд рублей. Из этих денег на развязку выделено 4 млрд рублей.

«Впереди еще два — расширение Колтушского шоссе от Суоранды в сторону Колтушей и областная часть обхода Мурино в створе Пискаревского проспекта», — пояснил глава дорожного комитета Ленинградской области Денис Седов.