Москва, , 10:04 — REGNUM Ресурс президента Украины Владимира Зеленского полностью исчерпан. Об этом в своем Telegram-канале 28 июля написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Мария Захарова Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Военизированный образ Зеленского безнадежно протух, поэтому без приправы его больше не подают. Мировая аудитория больше не воспринимает его», — считает представитель МИД РФ.

По её мнению, западные СМИ начала раскручивать жену Зеленского Елену. «Её визит в США, обложки журналов, фотосессии в бункере. Даже интервью президент Украины дает на фоне жены. Причина банальна — Зеленский надоел», — написала Захарова.

ИА REGNUM ранее сообщало, президент Украины Владимир Зеленский и названное в честь него вымершее морское беспозвоночное имеют внешнее сходство, заявляла официальный представитель МИД России Мария Захарова.

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