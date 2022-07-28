Чебоксары, , 10:04 — REGNUM В Чебоксарах жилищные проекты стали резко расти в части этажности домов. После проектов студенческих общежитий в микрорайоне Университет, которые из пятиэтажных планов трансформировались в высотки в 13 и 16 этажей, небоскрёбы в 25 этажей (первоначально речь шла о застройке в 6 — 18 этажей) предлагается построить в новом жилищном комплексе «Дубрава Парк» на месте лесного массива Юго-Западного района. Соответствующее предложение вынесено на публичные слушания, которые состоятся 29 июля, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Из эскизного проекта ЖК «Дубрава парк» в Чебоксарах https://gcheb.cap.ru/

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29 июля в 16:00 в большом зале администрации города Чебоксары пройдут публичные слушания по ряду вопросов, в том числе на обсуждение внесён проект корректировки этажности домов, которыми предлагается застроить лесной массив в Юго-Западном районе.

«[По вопросу] предоставления разрешения на условно разрешённый вид использования земельного участка […] площадью 132 985 кв. м, расположенного по адресу: г. Чебоксары, (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-5), «многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) — предельная этажность 25 этажей», — говорится в документе.

Первоначально заявлялось, что здесь планируется построить почти два десятка многоэтажек в 6 — 18 этажей, рассчитанных на 2 295 новосёлов.

Напомним, что речь идёт о лесном участке между рекой Сугутка, бульваром Миттова, улицами Фруктовая и Тополиная. Новый проект получил название «Дубрава Парк», а заказчиком выступает учреждённая региональным правительством «Ипотечная корпорация Чувашской Республики».

Решение о застройке лесной территории вызвало общественный резонанс и последующий протест многих чебоксарцев. Своего рода ответом чувашских властей на народное возмущение стали планы о привлечении почти 1 млрд рублей бюджетных кредитов на инфраструктуру для данного жилищного комплекса.

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