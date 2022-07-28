Донецк, , 10:03 — REGNUM Украинские боевики за сутки выпустили по территории Донецкой Народной Республики более 840 единиц различных боеприпасов, сообщили 28 июля в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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Отмечается, что за истекшие сутки представительством был зафиксирован самый высокий показатель ведения огня со стороны ВСУ с начала эскалации — 146 фактов.

«На донецком направлении противник применял… 842 единицы различных боеприпасов… За прошедшие сутки поступили сведения о гибели трех гражданских лиц в Куйбышевском и Петровском районах Донецка. Ранения различной степени тяжести получили 11 гражданских лиц в Киевском, Кировском и Куйбышевском районах Донецка, Горловке и Ясиноватой», — говорится в телеграм-канале представительства.

Как сообщало ИА REGNUM, в Луганской Народной Республике с начала эскалации от обстрелов боевиков ВСУ погибли 77 мирных жителей.

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