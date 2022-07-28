Калуга, 28 июля, 2022, 11:37 — ИА Регнум. В январе–июне 2022 года на территории Калужской области за счёт всех источников финансирования построена 4941 квартира общей площадью 509,3 тыс. кв. метров, что составило 165,9% к январю — июню 2021 года. Об этом 27 июля сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на Калугастат.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Жилье

Населением области за счёт собственных и заёмных средств построено 2647 жилых домов общей площадью 382,9 тыс. кв. метров, 75,2% всего введенного жилья по области (в январе–июне 2021 года — 72,7%). Все введенные в эксплуатацию жилые дома построены за счёт собственных средств организаций, средств индивидуальных застройщиков. Ввод жилых домов в январе–июне 2022 года осуществлялся во всех муниципальных районах и городских округах области.

За шесть месяцев также введены в действие плоскостные спортивные сооружения (футбольные поля, игровые площадки и др.) площадью 10 тыс. 354 кв. м, торгово-развлекательный центр площадью 4356 кв. м, торгово-офисный центр площадью 4135 кв. м, учреждение культуры клубного типа на 55 мест, газовые сети протяженностью 8,1 км и автомобильные дороги общего пользования — 7,5 км.