Донецк, , 10:02 — REGNUM В Донецкой Народной Республике (ДНР) более 20 ты. бытовых потребителей остаются без электроснабжения из-за обстрелов со стороны украинской армии. Об этом 28 июля говорится в сообщении министерства угля и энергетики ДНР.

Флаг ДНР Иван Шилов, ИА REGNUM

«По состоянию на 07:00 28 июля на территории ДНР обесточено 175 трансформаторных подстанций, 22 965 бытовых абонентов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что из-за обстрелов были обесточены подстанции, которые снабжают потребителей в Ясиноватой и Макеевке. Часть из них в Макеевке запитали по резервной линии.

В ведомстве рассказали, что в результате ударов обесточена Верхнекальмиусская фильтровальная станция, которая снабжает водой Донецк, Ясиноватую и Макеевку. При этом аварийно-восстановительные бригады устраняют повреждения там, где это возможно. Но из-за продолжающихся обстрелов они не могут попасть на все объекты.