Воронеж, 28 июля, 2022, 10:01 — ИА Регнум. Уголовное дело по обвинению бывшего заместителя начальника УГИБДД Воронежской области в коррупционных преступлениях передано в суд, сообщил корреспонденту ИА REGNUM 28 июля старший помощник прокурора Воронежской области Михаил Усов.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Экс-замначальника УГИБДД, бывший заместитель начальника отдела МВД России по Панинскому району обвиняется в пяти эпизодах покушения на дачу взятки и покушении на мелкое взяточничество.

По версии следствия, в июле 2021 года обвиняемый пытался дать взятки начальнику экзаменационного отделения межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД региона в сумме от 7,5 до 30 тысяч рублей за создание условий для получения шести гражданами водительских удостоверений. Начальник отделения от взятки отказался, а самого взяткодателя задержали правоохранители.

Дело будет рассматривать Советский районный суд Воронежа, экс-замначальника УГИБДД грозит до восьми лет лишения свободы.

Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, речь идёт об Игоре Качкине, прославившемся после обнаружения у него прокуратурой десятков объектов недвижимости. Доходы на приобретение девяти объектов его семья сумела доказать, а появление 22 квартир объяснить не удалось. В апреле 2022 года суд удовлетворил иск прокурора региона к бывшему заместителю начальника регионального управления ГИБДД о взыскании с него неподтвержденного законными доходами имущества на сумму более 50 млн рублей. Добавим, что Качкин был уволен из органов внутренних дел в августе 2021 года.