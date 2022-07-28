Москва, 28 июля, 2022, 09:58 — ИА Регнум. Кишинёв и представители Западных стран в последнее время заявляют, что формат миротворческой миссии в Приднестровской Молдавской Республике (ПМР) «устарел», но в Москве не согласны с такими утверждениями. Об этом на брифинге заявил замдиректора Департамента информации и печати МИД России Иван Нечаев.

Mil.ru Российские миротворцы в Приднестровье

«Миссия была и остаётся надёжной основой для продолжения политического диалога сторон, разработки жизнеспособного и всеобъемлющего решения приднестровской проблемы. То, что в регионе сохраняются риски для безопасности, показали произошедшие в Приднестровье в апреле–мае сего года вооружённые провокации, а по сути, теракты», — сказал Нечаев.

Он подчеркнул, что позиция РФ по данному вопросу не меняется. Пересмотр формата возможен только после того, когда получится выработать формулу урегулирования молдавско-приднестровских отношений. В российском МИД считают, что до этого «еще далеко».

Нечаев также напомнил, что 29 июля исполнится 30 лет со дня прихода российского миротворческого контингента в Приднестровье. По этому поводу министр иностранных дел России Сергей Лавров обратится с приветствием к миротворцам РФ, ПМР и Молдавии.

Стоит отметить, что Майя Санду сразу после того, как стала президентом Молдавии в декабре 2020 года, начала выступать против российского присутствия в Приднестровье. Её не устраивает, что в регионе находятся миротворцы, хотя они там на основании договора между Москвой, Кишинёвом и Тирасполем.