Кемерово, 28 июля, 2022, 09:58 — ИА Регнум. В Кемеровской области на лечении находятся 475 пациентов с коронавирусом. Об этом сообщил центр ситуационного мониторинга по развитию эпидемиологической ситуации.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

За прошедшие сутки было выявлено 74 новых носителя коронавируса. За это же время 60 человек выписаны с выздоровлением.

Всего в регионе зарегистрировано 167 510 случаев заражения коронавирусом, 164 224 человека выздоровели, 2511 пациентов скончались.