На лечении из-за коронавируса остаются более 470 кузбассовцев
Кемерово, 28 июля, 2022, 09:58 — ИА Регнум. В Кемеровской области на лечении находятся 475 пациентов с коронавирусом. Об этом сообщил центр ситуационного мониторинга по развитию эпидемиологической ситуации.
Иван Шилов ИА REGNUM
Коронавирус
За прошедшие сутки было выявлено 74 новых носителя коронавируса. За это же время 60 человек выписаны с выздоровлением.
Всего в регионе зарегистрировано 167 510 случаев заражения коронавирусом, 164 224 человека выздоровели, 2511 пациентов скончались.