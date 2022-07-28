Белгород, 28 июля, 2022, 10:02 — ИА Регнум. Режим временного ограничения полётов продолжает действовать для аэропорта Брянска, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 28 июля в пресс-службе Росавиации.

Пресс-служба Брянской областной думы Аэропорт Брянска

Аэропорт будет закрыт до 5 августа 2022 года 03:45 по московскому времени. Кроме Брянска временно ограничены полеты ещё в 10 городов юга и центральной части России.

Брянский аэропорт закрыт для гражданских судов с 24 февраля.