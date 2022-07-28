Грозный, 28 июля 2022, 09:57 — REGNUM Запад намерен закрепить за Россией статус страны-агрессора. Однако по факту именно США являются матерью терроризма. Такое мнение высказал глава Чечни Рамзан Кадыров.

Рамзан Кадыров
Рамзан Кадыров
SKFO.gov.ru
«В ближайшие месяцы Запад планирует еще больше ужесточить информационную кампанию против России и попытаться закрепить за нами статус «страны-агрессора». На Америку вякнуть боятся, как никак, члены одного альянса НАТО. Но протереть глаза им стоило бы. Ведь Америка не умеет дружить, а только сотрудничать, но до тех пор, пока это выгодно ей одной. <…> Соединенные Штаты Америки — это не страна-агрессор и не страна-террорист. Это мать агрессии и международного терроризма», — написал Кадыров в своем Telegram-канале.

Он привел ряд фактов, которые доказывают это. Глава Чечни, в частности, напомнил о том, что США первые и единственные в мире использовали ядерное оружие против мирного населения. У США, по его словам, 750 военных баз в 80 странах мира, в 159 государствах дислоцируются 173 тысячи американских военных. Подконтрольные США организации открыли около 200 биолабораторий по всему миру.

Также Кадыров напомнил о десятках засекреченных пыточных тюрем, созданных США в разных уголках мира, об уничтожении до 200 тыс. человек мирного населения в Ираке, о войне во Вьетнаме, военных преступлениях в Сирии, Афганистане и Косово.