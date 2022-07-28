Грозный, 28 июля, 2022, 09:57 — ИА Регнум. Запад намерен закрепить за Россией статус страны-агрессора. Однако по факту именно США являются матерью терроризма. Такое мнение высказал глава Чечни Рамзан Кадыров.

SKFO.gov.ru Рамзан Кадыров

«В ближайшие месяцы Запад планирует еще больше ужесточить информационную кампанию против России и попытаться закрепить за нами статус «страны-агрессора». На Америку вякнуть боятся, как никак, члены одного альянса НАТО. Но протереть глаза им стоило бы. Ведь Америка не умеет дружить, а только сотрудничать, но до тех пор, пока это выгодно ей одной. <…> Соединенные Штаты Америки — это не страна-агрессор и не страна-террорист. Это мать агрессии и международного терроризма», — написал Кадыров в своем Telegram-канале.

Он привел ряд фактов, которые доказывают это. Глава Чечни, в частности, напомнил о том, что США первые и единственные в мире использовали ядерное оружие против мирного населения. У США, по его словам, 750 военных баз в 80 странах мира, в 159 государствах дислоцируются 173 тысячи американских военных. Подконтрольные США организации открыли около 200 биолабораторий по всему миру.

Также Кадыров напомнил о десятках засекреченных пыточных тюрем, созданных США в разных уголках мира, об уничтожении до 200 тыс. человек мирного населения в Ираке, о войне во Вьетнаме, военных преступлениях в Сирии, Афганистане и Косово.