ДНР впервые с начала эскалации обстреляли за сутки 146 раз
Донецк, 28 июля, 2022, 09:56 — ИА Регнум. За последние сутки территорию Донецкой Народной Республики обстреляли 146 раз. Об этом сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Александр Горбаруков ИА REGNUM
Артиллерия ВСУ
По данным представительства, это самый высокий показатель ведения огня со стороны украинских войск с начала эскалации.
Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки при обстрелах территории ДНР погибли четрые мирных жителя.