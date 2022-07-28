Донецк, 28 июля, 2022, 09:56 — ИА Регнум. За последние сутки территорию Донецкой Народной Республики обстреляли 146 раз. Об этом сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Александр Горбаруков ИА REGNUM Артиллерия ВСУ

По данным представительства, это самый высокий показатель ведения огня со стороны украинских войск с начала эскалации.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки при обстрелах территории ДНР погибли четрые мирных жителя.