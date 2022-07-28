Оренбург, , 10:00 — REGNUM В Оренбургской области запущена программа модернизации сети сельских почтовых отделений. До конца 2022 года отремонтируют 20 отделений почты, в том числе в сёлах Никольское Оренбургского района, Претория Переволоцкого района, Беляевка Беляевского района, Сагарчин Акбулакского района, посёлках Ириклинский Гайского городского округа, Кировск Кваркенского района, Подольск Красногвардейского района. Об этом сообщили в пресс — службе областного правительства.

Почта России Дарья Драй © ИА REGNUM

«Услуги почты сегодня по-прежнему востребованы оренбуржцами, особенно в сельских территориях. Это уже не просто пункты почтовой связи, а комплексные центры предоставления услуг. Здесь можно оплатить счета, сделать покупки предметов первой необходимости, получить банковские и другие услуги. Возможности почты постоянно расширяются. Очень важно, чтобы работа почтовых отделений была организована в комфортных условиях для персонала и посетителей», — отметил губернатор Денис Паслер.

В обновленных помещениях можно будет получить новые, актуальные для малых и удалённых поселений услуги — подтвердить или восстановить учётную запись на портале «Госуслуги», воспользоваться его сервисами и распечатать необходимые документы, получить юридически значимую корреспонденцию в цифровом формате, самостоятельно померить температуру, давление, уровень кислорода в крови. Многие отделения станут доступнее для маломобильных людей: появятся пандусы, широкие дверные проёмы и кнопки вызова персонала.

«В Оренбургской области почтовые отделения ежемесячно посещают около 1 млн человек. Многие из них живут в маленьких населённых пунктах, где почта — одна из основных сервисных точек. Для нас приведение в порядок сельских отделений и расширение перечня услуг — это важная социальная миссия», — сказала директор УФПС Оренбургской области Марианна Логанова.

Модернизация сельских отделений проходит по поручению президента России Владимира Путина. Развитие Почты России включено в народную программу партии «Единая Россия». По всей стране работают штабы для контроля за модернизацией почтовой сети.

В состав УФПС Оренбургской области входят 15 почтамтов, три участка курьерской доставки, магистрально-сортировочный центр. Услуги предоставляют 904 почтовых отделения, из которых 772 находятся в сельской местности. Действуют три передвижных отделения. Протяженность 251 почтового маршрута регионального управления Почты России составляет 46 000 км.